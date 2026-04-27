Выезд в Молдову из Одессы ограничен: трасса загружена: трасса загружена

Выезд в Молдову из Одессы ограничен: трасса загружена

Выезд в Молдову из Одессы ограничен: трасса загружена

Дата публикации 27 апреля 2026 16:40
Выезд в Молдову из Одессы ограничен: трасса загружена
Машины стоят в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

По состоянию на 27 апреля на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено сразу на нескольких участках дороги. Водителям советуют быть внимательными и заранее проверять ситуацию на маршруте перед поездкой.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Новини.LIVE.

Пробки в направлении Паланки

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксировано несколько пробок. Наибольшие осложнения движения наблюдаются возле села Маяки, вблизи Национального природного парка "Нижнеднестровский", перед пунктом пропуска и непосредственно на самом КПП. Ориентировочное время в пути сейчас составляет около 1 часа 21 минуту.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Движение транспорта к паромной переправе в Орловке затруднено и происходит с перебоями. Пробки фиксируют как на подъездах в направлении Молдовы, так и на транзитных участках маршрута. Общее время в пути сейчас составляет примерно 4 часа 11 минут.

Заторина трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Рени

Движение к пункту пропуска "Рени — Джюрджюлешть" затруднено из-за пробок. Задержки наблюдаются на подъездах к границе с Молдовой, тогда как после прохождения транзитного участка движение становится более свободным. Общее время в пути сейчас составляет около 4 часов 35 минут. Также доступен альтернативный маршрут, который почти полностью проходит по территории соседней страны, однако его преодоление может занять более 5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Как сообщали Новини.LIVE, водители из Одесской области начали получать отказы при пересечении границы с Румынией из-за неполного пакета документов. Кроме стандартных бумаг, в некоторых случаях пограничники просят предоставить сертификат технического состояния автомобиля. При его отсутствии машину могут не пропустить.

Также Новини.LIVE писали, что в мае 2026 года стоимость проезда в Одессе пока осталась без изменений, однако в Одесской области уже началось повышение тарифов на пригородные и внутриобластные маршруты. Перевозчики объясняют это подорожанием топлива, запчастей и обслуживания транспорта. В то же время с 1 мая жители региона ожидают новых пересмотров цен на отдельных направлениях.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
