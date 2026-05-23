Смертельна ДТП на Одещині: авто вилетіло у кювет і перекинулось

Місце аварії на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

Вчора удень, 22 травня, на автодорозі в Подільському районі Одеської області сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Один чоловік загинув на місці, ще одного ушпиталили.

Машина вилетіла в кювет на трасі. Фото: ГУНП в Одеській області

За інформацією поліції, аварія сталася неподалік села Івашків на автодорозі Т-16-11 сполученням Олексіївка — Кодима — Балта. За попередніми даними, у кюветі виявили перекинутий автомобіль "ЗАЗ Sens", у салоні якого перебували двоє чоловіків віком 40 та 46 років.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, молодшого чоловіка з травмами доставили до лікарні. 46-річний пасажир загинув на місці ДТП ще до приїзду медиків.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Поліцейські вкотре закликали водіїв бути уважними за кермом та дотримуватися правил дорожнього руху.

