Головна Одеса Смертельна ДТП на Одещині: авто вилетіло у кювет і перекинулось

Дата публікації: 23 травня 2026 09:39
Місце аварії на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

Вчора удень, 22 травня, на автодорозі в Подільському районі Одеської області сталася смертельна ДТП. Легковий автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Один чоловік загинув на місці, ще одного ушпиталили.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Перекинутий автомобіль унаслідок аварії
Машина вилетіла в кювет на трасі. Фото: ГУНП в Одеській області

Смертельна аварія на Одещині

За інформацією поліції, аварія сталася неподалік села Івашків на автодорозі Т-16-11 сполученням Олексіївка — Кодима — Балта. За попередніми даними, у кюветі виявили перекинутий автомобіль "ЗАЗ Sens", у салоні якого перебували двоє чоловіків віком 40 та 46 років.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, молодшого чоловіка з травмами доставили до лікарні. 46-річний пасажир загинув на місці ДТП ще до приїзду медиків.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Поліцейські вкотре закликали водіїв бути уважними за кермом та дотримуватися правил дорожнього руху.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одеському районі ввечері 9 травня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю одразу трьох автівок. В аварії  загинуло троє людей. Ще п’ятеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. На місці працювали рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню. 

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені, поблизу села Камчик, 24 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода. За даними поліції, відбулося зіткнення двох автомобілів та мотоцикла. Унаслідок удару травми отримали троє учасників дорожнього руху. Їх доставили до медичного закладу, інформація про стан постраждалих уточнюється.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що вдень 12 квітня у Пересипському районі Одеси сталася смертельна аварія. Під колесами вантажівки загинула жінка, яка переходила дорогу не по пішохідному переході. В поліції повідомили, що ДТП сталася на перехресті проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Владислава Бувалкіна. За попередніми даними, 32-річний водій вантажівки наїхав на 59-річну жінку. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці.

ДТП аварія Новини Одеси загиблі
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
