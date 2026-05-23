Смертельное ДТП на Одесчине: авто вылетело в кювет и перевернулось

Место аварии в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

Вчера днем, 22 мая, на автодороге в Подольском районе Одесской области произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Один человек погиб на месте, еще одного госпитализировали.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Машина вылетела в кювет на трассе. Фото: ГУНП в Одесской области

Смертельная авария в Одесской области

По информации полиции, авария произошла недалеко от села Ивашков на автодороге Т-16-11 сообщением Алексеевка — Кодыма — Балта. По предварительным данным, в кювете обнаружили перевернутый автомобиль "ЗАЗ Sens", в салоне которого находились двое мужчин в возрасте 40 и 46 лет.

Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта, младшего мужчину с травмами доставили в больницу. 46-летний пассажир погиб на месте ДТП еще до приезда медиков.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Полицейские в очередной раз призвали водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

