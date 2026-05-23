Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Смертельное ДТП на Одесчине: авто вылетело в кювет и перевернулось

Смертельное ДТП на Одесчине: авто вылетело в кювет и перевернулось

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 09:39
Смертельное ДТП на Одесчине: авто вылетело в кювет и перевернулось
Место аварии в Одесской области. Фото: ГУНП в Одесской области

Вчера днем, 22 мая, на автодороге в Подольском районе Одесской области произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Один человек погиб на месте, еще одного госпитализировали.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Перекинутий автомобіль унаслідок аварії
Машина вылетела в кювет на трассе. Фото: ГУНП в Одесской области

Смертельная авария в Одесской области

По информации полиции, авария произошла недалеко от села Ивашков на автодороге Т-16-11 сообщением Алексеевка — Кодыма — Балта. По предварительным данным, в кювете обнаружили перевернутый автомобиль "ЗАЗ Sens", в салоне которого находились двое мужчин в возрасте 40 и 46 лет.

Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта, младшего мужчину с травмами доставили в больницу. 46-летний пассажир погиб на месте ДТП еще до приезда медиков.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Полицейские в очередной раз призвали водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Читайте также:

Другие ДТП в Одесской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесском районе вечером 9 мая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех автомобилей. В аварии погибли три человека. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. На месте работали спасатели, которые оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня.

Также Новини.LIVE писали, что на трассе Одесса — Рени, вблизи села Камчик, 24 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным полиции, произошло столкновение двух автомобилей и мотоцикла. В результате удара травмы получили трое участников дорожного движения. Их доставили в медицинское учреждение, информация о состоянии пострадавших уточняется.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что днем 12 апреля в Пересыпском районе Одессы произошла смертельная авария. Под колесами грузовика погибла женщина, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. В полиции сообщили, что ДТП произошло на перекрестке проспекта Князя Владимира Великого и улицы Владислава Бувалкина. По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика наехал на 59-летнюю женщину. От полученных травм пешеходка погибла на месте.

ДТП авария Новости Одессы погибшие
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации