Смертельна ДТП під Одесою: вщент згоріли три автівки
В Одеському районі ввечері 9 травня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю одразу трьох автівок. Внаслідок аварії є загиблі та поранені люди.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.
ДТП під Одесою
За їхніми даними, аварія сталася в селі Лиманка. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди виникло загорання одразу трьох легкових автомобілів.
Пізніше стало відомо, що в ДТП загинула одна людина. Ще п’ятеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. На місце направили рятувальників, які оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню. Наразі всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
