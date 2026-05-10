Смертельна ДТП під Одесою: вщент згоріли три автівки

Швидка допомога на місці аварії. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

В Одеському районі ввечері 9 травня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю одразу трьох автівок. Внаслідок аварії є загиблі та поранені люди.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.

ДТП під Одесою

За їхніми даними, аварія сталася в селі Лиманка. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди виникло загорання одразу трьох легкових автомобілів.

Пізніше стало відомо, що в ДТП загинула одна людина. Ще п’ятеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. На місце направили рятувальників, які оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню. Наразі всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Інші ДТП на Одещині

Раніше Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені, поблизу села Камчик, 24 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода. За даними поліції, відбулося зіткнення двох автомобілів та мотоцикла. Унаслідок удару травми отримали троє учасників дорожнього руху. Їх доставили до медичного закладу, інформація про стан постраждалих уточнюється.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вдень 12 квітня у Пересипському районі Одеси сталася смертельна аварія. Під колесами вантажівки загинула жінка, яка переходила дорогу не по пішохідному переході. В поліції повідомили, що ДТП сталася на перехресті проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Владислава Бувалкіна. За попередніми даними, 32-річний водій вантажівки наїхав на 59-річну жінку. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що 7 квітня на вулиці Балківській в Одесі автомобіль "Volkswagen Transporter" зіткнувся з маршрутним автобусом. Водієм машини виявився військовий. Внаслідок ДТП одна пасажирка загинула на місці, ще одинадцять людей отримали травми. Водія госпіталізували у тяжкому стані.