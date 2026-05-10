Главная Одесса Смертельное ДТП под Одессой: дотла сгорели три автомобиля

Дата публикации 10 мая 2026 10:31
Скорая помощь на месте аварии. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В Одесском районе вечером 9 мая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех автомобилей. В результате аварии есть погибшие и раненые люди.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Смертельна ДТП під Одесою
Пожар в результате аварии. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Під Одесою вщент згоріли три автівки
Спасатель тушит автомобиль. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

ДТП под Одессой

По их данным, авария произошла в селе Лиманка. В результате дорожно-транспортного происшествия возникло возгорание сразу трех легковых автомобилей.

Автівки у вогні
Машины охвачены огнем после ДТП. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Позже стало известно, что в ДТП погиб один человек. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. На место направили спасателей, которые оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространения огня. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Рятувальники на місці аварії
Спасатели тушат машины. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области
Вщент згорівші автівки під Одесою
Спасатели ликвидировали пожар. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Другие ДТП в Одесской области

Ранее Новини.LIVE писали, что на трассе Одесса — Рени, вблизи села Камчик, 24 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие. По данным полиции, произошло столкновение двух автомобилей и мотоцикла. В результате удара травмы получили трое участников дорожного движения. Их доставили в медицинское учреждение, информация о состоянии пострадавших уточняется.

Также Новини.LIVE сообщали, что днем 12 апреля в Пересыпском районе Одессы произошла смертельная авария. Под колесами грузовика погибла женщина, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. В полиции сообщили, что ДТП произошло на перекрестке проспекта Князя Владимира Великого и улицы Владислава Бувалкина. По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика наехал на 59-летнюю женщину. От полученных травм пешеходка погибла на месте.

Кроме того, Новини.LIVE информировали, что 7 апреля на улице Балковской в Одессе автомобиль "Volkswagen Transporter" столкнулся с маршрутным автобусом. Водителем машины оказался военный. В результате ДТП одна пассажирка погибла на месте, еще одиннадцать человек получили травмы. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
