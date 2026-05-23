Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Выезд в Молдову затруднен: сильные пробки на трассе Одесса — Рени

Выезд в Молдову затруднен: сильные пробки на трассе Одесса — Рени

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 13:24
Выезд в Молдову затруднен: сильные пробки на трассе Одесса - Рени
Машины в очереди на границе. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Сегодня, 23 мая, главная дорога Бессарабии буквально застыла в пробках. Из-за скопления транспорта на трассе Одесса - Рени водителям приходится стоять в очередях часами, чтобы добраться до Молдовы и Румынии.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В направлении Молдовы очереди начинаются уже на въезде в село Маяки, а также перед мостом на выезде. Кроме этого, очередь из автомобилей собралась и на КПП в районе Нижнеднестровского национального парка. В пробках машины стоят и на транзитном участке территории Молдовы. Поездка в Паланку может затянуться на несколько часов. Дополнительно наблюдаются очереди на таможенном пункте.

Виїзд до Молдови ускладнений: сильні затори на трасі Одеса — Рені - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот с Google Maps

Еще более сложная ситуация и в направлении Старокозачье — Тудора. По данным сервиса, в ту сторону, кроме пробок в Маяках и на КПП, еще наблюдается пробка на выезде с транзитного участка дороги. На картах этот отрезок обозначен красным цветом, что свидетельствует об очень сложном движении и длительном ожидании. Кроме того, есть и очереди на самом таможенном пункте.

Виїзд до Молдови ускладнений: сильні затори на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа.

Читайте также:
Затор до Рені
Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На КПП "Рени" также есть очереди на пересечение. Кроме того, на подъезде к городу есть пробка, которая обозначена оранжевым цветом — это означает, что скорость движения там снижена.

Виїзд до Молдови ускладнений: сильні затори на трасі Одеса — Рені - фото 4
Дорога к КПП "Рени - Джюрджюлешть". Фото: скриншот из Google Maps

Ремонт трассы Одесса - Рени

На днях из-за ремонтных работ на трассе Одесса — Рени дорожные службы вводили ограничения. Так, 20 мая работы продолжались на транзитном участке трассы М-15 в районе села Паланка. Из-за этого на участке организовали реверсивное движение транспорта. Также водителей предупреждали о новых ограничениях, которые действовали 21 и 22 мая. В эти дни дорожные работы будут проводить в районе села Маяки. На этом участке для транспорта также организовывали движение в реверсивном режиме.

Ранее Новини.LIVE писали, что Молдова готовится к волне беженцев из Одесской области. В Кишиневе подготовили сценарии реагирования, в котором говорится о возможном въезде до 1,5 миллиона украинцев за несколько месяцев. Власти подчеркивают, что это лишь план реагирования, а не сигнал о чрезвычайном положении. Наибольшую нагрузку прогнозируют на пункты пропуска возле Одесской области.

Также Новини.LIVE сообщали, что 22 мая на автодороге в Подольском районе Одесской области произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Один человек погиб на месте, еще одного госпитализировали.

пробки Новости Одессы выезд за границу выезд в Молдову
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации