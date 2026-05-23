Выезд в Молдову затруднен: сильные пробки на трассе Одесса — Рени

Машины в очереди на границе. Фото: Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova

Сегодня, 23 мая, главная дорога Бессарабии буквально застыла в пробках. Из-за скопления транспорта на трассе Одесса - Рени водителям приходится стоять в очередях часами, чтобы добраться до Молдовы и Румынии.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

В направлении Молдовы очереди начинаются уже на въезде в село Маяки, а также перед мостом на выезде. Кроме этого, очередь из автомобилей собралась и на КПП в районе Нижнеднестровского национального парка. В пробках машины стоят и на транзитном участке территории Молдовы. Поездка в Паланку может затянуться на несколько часов. Дополнительно наблюдаются очереди на таможенном пункте.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот с Google Maps

Еще более сложная ситуация и в направлении Старокозачье — Тудора. По данным сервиса, в ту сторону, кроме пробок в Маяках и на КПП, еще наблюдается пробка на выезде с транзитного участка дороги. На картах этот отрезок обозначен красным цветом, что свидетельствует об очень сложном движении и длительном ожидании. Кроме того, есть и очереди на самом таможенном пункте.

Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот с Google Maps

На КПП "Рени" также есть очереди на пересечение. Кроме того, на подъезде к городу есть пробка, которая обозначена оранжевым цветом — это означает, что скорость движения там снижена.

Дорога к КПП "Рени - Джюрджюлешть". Фото: скриншот из Google Maps

Ремонт трассы Одесса - Рени

На днях из-за ремонтных работ на трассе Одесса — Рени дорожные службы вводили ограничения. Так, 20 мая работы продолжались на транзитном участке трассы М-15 в районе села Паланка. Из-за этого на участке организовали реверсивное движение транспорта. Также водителей предупреждали о новых ограничениях, которые действовали 21 и 22 мая. В эти дни дорожные работы будут проводить в районе села Маяки. На этом участке для транспорта также организовывали движение в реверсивном режиме.

Ранее Новини.LIVE писали, что Молдова готовится к волне беженцев из Одесской области. В Кишиневе подготовили сценарии реагирования, в котором говорится о возможном въезде до 1,5 миллиона украинцев за несколько месяцев. Власти подчеркивают, что это лишь план реагирования, а не сигнал о чрезвычайном положении. Наибольшую нагрузку прогнозируют на пункты пропуска возле Одесской области.

Также Новини.LIVE сообщали, что 22 мая на автодороге в Подольском районе Одесской области произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Один человек погиб на месте, еще одного госпитализировали.