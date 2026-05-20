Виїзд до Молдови: на трасі Одеса — Рені ввели обмеження

Траса Одеса — Рені.

На автодорозі М-15 Одеса — Рені у напрямку Молдови та Румунії тимчасово ускладнений рух через ремонтні роботи. На окремих ділянках дороги вже запровадили реверсивний режим руху для транспорту.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Повідомлення про обмеження руху.

Роботи на трасі Одеса — Рені

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, сьогодні, 20 травня, роботи тривають на транзитній ділянці траси М-15 у районі села Паланка. Там проводять експлуатаційне утримання дороги для покращення проїзного стану покриття. Через це на ділянці організували реверсивний рух транспорту. За попередньою інформацією, роботи біля Паланки триватимуть до вечора.

Ремонт траси 21 та 22 травня

Також водіїв попередили про нові обмеження, які діятимуть уже 21 та 22 травня. У ці дні дорожні роботи проводитимуть у районі села Маяки на трасі Одеса — Рені. На цій ділянці рух транспорту також організують у реверсивному режимі.

Дорожники зазначають, що про початок ремонтних ділянок водіїв попереджають спеціальні дорожні знаки. Автомобілістів просять враховувати можливі затори та завчасно планувати маршрут поїздок.

Затори на трасі Одеса — Рені

Зазначимо, що станом на ранок 20 травня на трасі уже спостерігаються затори у бік півдня Одещини та у зворотному напрямку.

Дорога до Паланки.

Найбільше навантаження фіксується на під’їзді до пункту пропуску Паланка. Автомобілі починають накопичуватися ще в районі території Нижньодністровського національного парку. Місцями водії стоять у заторах на кілька кілометрів. Також є черги і на виїзд до Молдови.

Ремонт доріг на Одещині

Раніше журналісти Новини.LIVE поговорили з начальником Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Андрієм Донченком про те, як проводиться ремонт на трасах Одещини, про фінансування та скільки часу потрібно для відновлення доріг.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Попередні проєктні рішення передбачають будівництво об’їзної на Одещині довжиною близько 10 кілометрів, не перетинаючи кордон з Молдовою. За оцінками, вартість може становити від 10 до 20 мільярдів гривень.

Окрім цього, Новини.LIVE писали, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча. Новий міст стане альтернативним логістичним шляхом, який дозволить збільшити обсяги вантажних та пасажирських перевезень між Україною та Євросоюзом.