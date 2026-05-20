Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Виїзд до Молдови: на трасі Одеса — Рені ввели обмеження

Виїзд до Молдови: на трасі Одеса — Рені ввели обмеження

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 09:19
Виїзд до Молдови: на трасі Одеса — Рені ввели обмеження
Траса Одеса — Рені. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

На автодорозі М-15 Одеса — Рені у напрямку Молдови та Румунії тимчасово ускладнений рух через ремонтні роботи. На окремих ділянках дороги вже запровадили реверсивний режим руху для транспорту.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Виїзд до Молдови: на трасі Одеса — Рені ввели обмеження руху - фото 1
Повідомлення про обмеження руху. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Роботи на трасі Одеса — Рені

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, сьогодні, 20 травня, роботи тривають на транзитній ділянці траси М-15 у районі села Паланка. Там проводять експлуатаційне утримання дороги для покращення проїзного стану покриття. Через це на ділянці організували реверсивний рух транспорту. За попередньою інформацією, роботи біля Паланки триватимуть до вечора.

Ремонт траси 21 та 22 травня

Також водіїв попередили про нові обмеження, які діятимуть уже 21 та 22 травня. У ці дні дорожні роботи проводитимуть у районі села Маяки на трасі Одеса — Рені. На цій ділянці рух транспорту також організують у реверсивному режимі.

Дорожники зазначають, що про початок ремонтних ділянок водіїв попереджають спеціальні дорожні знаки. Автомобілістів просять враховувати можливі затори та завчасно планувати маршрут поїздок.

Читайте також:

Затори на трасі Одеса — Рені

Зазначимо, що станом на ранок 20 травня на трасі уже спостерігаються затори у бік півдня Одещини та у зворотному напрямку. 

Виїзд до Молдови: на трасі Одеса — Рені ввели обмеження руху - фото 2
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Найбільше навантаження фіксується на під’їзді до пункту пропуску Паланка. Автомобілі починають накопичуватися ще в районі території Нижньодністровського національного парку. Місцями водії стоять у заторах на кілька кілометрів. Також є черги і на виїзд до Молдови. 

Ремонт доріг на Одещині

Раніше журналісти Новини.LIVE поговорили з начальником Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області Андрієм Донченком про те, як проводиться ремонт на трасах Одещини, про фінансування та скільки часу потрібно для відновлення доріг.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, щоб уникнути ділянки, яка зараз проходить територією Молдови. Попередні проєктні рішення передбачають будівництво об’їзної на Одещині довжиною близько 10 кілометрів, не перетинаючи кордон з Молдовою. За оцінками, вартість може становити від 10 до 20 мільярдів гривень.

Окрім цього, Новини.LIVE писали, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча. Новий міст стане альтернативним логістичним шляхом, який дозволить збільшити обсяги вантажних та пасажирських перевезень між Україною та Євросоюзом.

затори Новини Одеси виїзд за кордон виїзд до Молдови
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації