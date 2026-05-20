Выезд в Молдову: на трассе Одесса — Рени ввели ограничения

Трасса Одесса - Рени. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

На автодороге М-15 Одесса — Рени в направлении Молдовы и Румынии временно затруднено движение из-за ремонтных работ. На отдельных участках дороги уже ввели реверсивный режим движения для транспорта.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Сообщение об ограничении движения. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Работы на трассе Одесса — Рени

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, сегодня, 20 мая, работы продолжаются на транзитном участке трассы М-15 в районе села Паланка. Там проводят эксплуатационное содержание дороги для улучшения проездного состояния покрытия. Поэтому на участке организовали реверсивное движение транспорта. По предварительной информации, работы возле Паланки продлятся до вечера.

Ремонт трассы 21 и 22 мая

Также водителей предупредили о новых ограничениях, которые будут действовать уже 21 и 22 мая. В эти дни дорожные работы будут проводить в районе села Маяки на трассе Одесса — Рени. На этом участке движение транспорта также организуют в реверсивном режиме.

Дорожники отмечают, что о начале ремонтных участков водителей предупреждают специальные дорожные знаки. Автомобилистов просят учитывать возможные пробки и заблаговременно планировать маршрут поездок.

Читайте также:

Пробки на трассе Одесса — Рени

Отметим, что по состоянию на утро 20 мая на трассе уже наблюдаются пробки в сторону юга Одесской области и в обратном направлении.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Наибольшая нагрузка фиксируется на подъезде к пункту пропуска Паланка. Автомобили начинают накапливаться еще в районе территории Нижнеднестровского национального парка. Местами водители стоят в пробках на несколько километров. Также есть очереди и на выезд в Молдову.

Ремонт дорог в Одесской области

Ранее журналисты Новини.LIVE поговорили с начальником Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области Андреем Донченко о том, как проводится ремонт на трассах Одесской области, о финансировании и сколько времени нужно для восстановления дорог.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, чтобы избежать участка, который сейчас проходит по территории Молдовы. Предварительные проектные решения предусматривают строительство объездной в Одесской области длиной около 10 километров, не пересекая границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составлять от 10 до 20 миллиардов гривен.

Кроме этого, Новини.LIVE писали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча. Новый мост станет альтернативным логистическим путем, который позволит увеличить объемы грузовых и пассажирских перевозок между Украиной и Евросоюзом.