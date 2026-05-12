Молдова готується до хвилі біженців: найбільше з Одещини

КПП на кордоні з Молдовою.

У Молдові підготували сценарії дій на випадок нового масового виїзду людей з України. У документі йдеться про можливий в’їзд до 1,5 мільйона українців за кілька місяців. Влада наголошує, що це лише план реагування, а не сигнал про надзвичайний стан. Найбільше навантаження прогнозують на пункти пропуску біля Одещини.

Сценарії дій

Влада Молдови включила до Національного плану реагування кілька варіантів дій на випадок великого потоку вимушених переселенців з України. У документі зазначено, що йдеться про "гіпотетичні" сценарії. Вони потрібні для підготовки служб та координації між державними установами. Автоматичного запровадження надзвичайного стану або інших екстрених заходів цей план не передбачає.

Кількість біженців

За базовим сценарієм, протягом 60–90 днів до Молдови можуть в’їхати близько 1,5 мільйона людей з України. Найбільше навантаження очікують у перші 7–10 днів. У владі припускають, що приблизно 150 тисяч людей можуть тимчасово залишитися на території країни, а решта — вирушити далі до країн Європейського Союзу.

Найбільше навантаження

Основний потік людей прогнозують через пункти пропуску:

Паланка — Маяки — Удобне;

Тудора — Старокозаче;

Отач — Могилів-Подільський.

Окремий сценарій можуть задіяти у разі загострення бойових дій на півдні Одеської області або руйнування мосту в районі Маяк. У такому випадку потоки переселенців можуть переміститися до північної частини кордону Молдови.

Затори на кордоні

У документі також йдеться, що близько 1,4 мільйона людей можуть прямувати через Молдову до країн ЄС. Через це на молдовсько-румунському кордоні можуть утворитися великі черги. За прогнозами, довжина заторів біля пунктів пропуску може сягати 10–15 кілометрів.

Категорії біженців

За оцінками влади, до 95% людей у потоці можуть становити громадяни України. Серед них:

близько 60% — жінки;

до 55% — діти.

Також у документі зазначено, що більшість людей можуть приїжджати без достатніх грошей та власного транспорту.

Досвід 2022 року

Уряд Молдови пояснює, що новий механізм реагування створили після досвіду 2022 року, коли країна зіткнулася з великим потоком переселенців через війну в Україні. Тоді навантаження на державні служби та прикордонну систему виявило потребу у кращій координації між різними відомствами.

