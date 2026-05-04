Війна в Україні відбивається на Молдові: ризики зростають

Адміністративна будівля на центральній площі Кишинева.

Війна в Україні впливає на безпеку Молдови. Російські атаки поблизу кордонів, зокрема на Одещині, створюють як прямі, так і непрямі ризики. У країні фіксують падіння дронів і проблеми з енергопостачанням. Також зростає загроза гібридного впливу.

Вплив війни на Молдову

Голова Служби інформації та безпеки Молдови Олександру Мустяце заявив, що війна в Україні залишається головною загрозою для країни. За його словами, російські удари по Одещині, дронами та ракетами зачіпають Молдову навіть тоді, коли цілі розташовані на території України.

"Війна в Україні залишається головним осередком ризику. Ці атаки безпосередньо або опосередковано впливають і на Молдову", — зазначив він.

Один із прикладів — лінія електропередачі Ісакча–Вулканешти, яка проходить територією Одеської області. Після чергової атаки постачання але електроенергії до Молдови не здійснювалося. Такі удари створюють ризики для енергетичної стабільності країни.

Також фіксують випадки, коли безпілотники долітають до території Молдови. За словами Мустяце, жертв не було, але сам факт таких інцидентів викликає занепокоєння. Він наголосив, що інтенсивність використання дронів зросла.

Інші загрози

Окрім прямих атак, Молдова стикається з гібридними загрозами. Йдеться про дезінформацію, спроби політичного впливу та дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні.

"Гібридна війна триває у різних формах і змінюється з часом. Вона включає дезінформацію та спроби впливу на внутрішню ситуацію", — підкреслив Мустяце.

Водночас деталі розслідувань подібних випадків наразі не розголошують. За його словами, ці ризики залишаються одними з ключових для безпеки держави.

