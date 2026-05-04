Война в Украине отражается на Молдове: риски возрастают

Война в Украине влияет на безопасность Молдовы. Российские атаки вблизи границ, в частности в Одесской области, создают как прямые, так и косвенные риски. В стране фиксируют падение дронов и проблемы с энергоснабжением. Также растет угроза гибридного воздействия.

Влияние войны на Молдову

Глава Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяце заявил, что война в Украине остается главной угрозой для страны. По его словам, российские удары по Одесской области, дронами и ракетами затрагивают Молдову даже тогда, когда цели расположены на территории Украины.

"Война в Украине остается главным очагом риска. Эти атаки прямо или косвенно влияют и на Молдову", — отметил он.

Один из примеров — линия электропередачи Исакча-Вулканешты, которая проходит по территории Одесской области. После очередной атаки поставки но электроэнергии в Молдову не осуществлялись. Такие удары создают риски для энергетической стабильности страны.

Также фиксируют случаи, когда беспилотники долетают до территории Молдовы. По словам Мустяце, жертв не было, но сам факт таких инцидентов вызывает беспокойство. Он подчеркнул, что интенсивность использования дронов возросла.

Другие угрозы

Кроме прямых атак, Молдова сталкивается с гибридными угрозами. Речь идет о дезинформации, попытках политического влияния и действиях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

"Гибридная война продолжается в разных формах и меняется со временем. Она включает дезинформацию и попытки влияния на внутреннюю ситуацию", — подчеркнул Мустяце.

В то же время детали расследований подобных случаев пока не разглашают. По его словам, эти риски остаются одними из ключевых для безопасности государства.

Как сообщали Новини.LIVE, что Россия снова использует тактику защиты "своих граждан" за рубежом. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу открыто сравнил ситуацию в Приднестровье с событиями на Донбассе 2014 года. Москва обвиняет Кишинев в "энергетическом шантаже" и угрожает последствиями за попытки вытеснить российские войска из региона.

Также Новини.LIVE писали, что Украина максимально усилила оборону на границе с непризнанным Приднестровьем, чтобы защититься от возможных провокаций. Из-за присутствия российских войск и огромных складов с оружием этот регион остается источником опасности. Специальные меры безопасности уже внедрены, и они защищают не только украинцев, но и жителей Молдовы.