Росія погрожує зробити із невизнаного Придністров'я Донбас

Будівля верховної ради невизнаного Придністров'я. Фото: Новини.LIVE

Росія знову використовує перевірену тактику захисту "своїх громадян" за кордоном. Секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу відкрито порівняв ситуацію в Придністров'ї з подіями на Донбасі 2014 року. Москва звинувачує Кишинів у "енергетичному шантажі" та погрожує наслідками за спроби витіснити російські війська з регіону.

Ризиковані паралелі

Шойгу заявив, що Росія вживе "всіх заходів" для захисту понад 200 тисяч власників російських паспортів у регіоні. Він прямо застеріг Молдову від спроб силового повернення контролю над лівим берегом Дністра. Ці заяви пролунали на тлі нового російського законопроєкту, який дозволяє відправляти армію за кордон, якщо громадяни РФ відчують бодай якусь загрозу.

Реакція Кишинева

У Міністерстві закордонних справ Молдови назвали слова Шойгу необґрунтованими. Там підкреслили, що безпекова ситуація в країні залишається стабільною.

"Основні права і свободи всіх осіб, незалежно від громадянства чи регіону проживання, повністю дотримуються та гарантуються", — запевнили у відомстві.

Читайте також:

Дипломати наголосили, що країна прагне вирішити конфлікт виключно мирним шляхом, зберігаючи при цьому свій суверенітет.

Російські війська

Віцепрем’єр з питань реінтеграції Валеріу Ківерь нагадав Москві, що російська армія перебуває на території Молдови без жодних законних підстав. Він підкреслив, що офіційний Кишинів не розглядає жодних воєнних сценаріїв.

"Військова присутність Російської Федерації в Республіці Молдова є незаконною, і держава постійно виступає за виведення цих сил", — зазначив Ківерь.

Дипломатичний тиск

Напруга зросла після того, як Молдова оголосила російське командування в регіоні персонами нон ґрата. Президентка Мая Санду продовжує наполягати на повному виведенні російських військ та вивезенні боєприпасів зі складів у Ковбасній. У відповідь Росія намагається представити ці вимоги як "підготовку до війни", хоча саме Молдова наполягає на збереженні чинних переговорних форматів.

Як повідомляли Новини.LIVE, що Україна максимально посилила оборону на кордоні з невизнаним Придністров’ям, щоб захиститися від можливих провокацій. Через присутність російських військ та величезних складів зі зброєю цей регіон залишається джерелом небезпеки. Спеціальні заходи безпеки вже впроваджені, і вони захищають не лише українців, а й мешканців Молдови.

Також Новини.LIVE писали, що Росія планує створити буферну зону в районі окупованого Придністров’я. Однак на реалізацію цього в окупантів немає ні сил, ні ресурсів. Водночас Кремль продовжує розглядати цей напрямок як потенційний інструмент тиску на Україну.