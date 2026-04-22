Россия угрожает сделать из непризнанного Приднестровья Донбасс

Здание верховного совета непризнанного Приднестровья. Фото: Новини.LIVE

Россия снова использует проверенную тактику защиты "своих граждан" за рубежом. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу открыто сравнил ситуацию в Приднестровье с событиями на Донбассе 2014 года. Москва обвиняет Кишинев в "энергетическом шантаже" и угрожает последствиями за попытки вытеснить российские войска из региона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на молдавские СМИ.

Рискованные параллели

Шойгу заявил, что Россия примет "все меры" для защиты более 200 тысяч владельцев российских паспортов в регионе. Он прямо предостерег Молдову от попыток силового возвращения контроля над левым берегом Днестра. Эти заявления прозвучали на фоне нового российского законопроекта, который позволяет отправлять армию за границу, если граждане РФ почувствуют хоть какую-то угрозу.

Реакция Кишинева

В Министерстве иностранных дел Молдовы назвали слова Шойгу необоснованными. Там подчеркнули, что ситуация с безопасностью в стране остается стабильной.

"Основные права и свободы всех лиц, независимо от гражданства или региона проживания, полностью соблюдаются и гарантируются", — заверили в ведомстве.

Дипломаты подчеркнули, что страна стремится решить конфликт исключительно мирным путем, сохраняя при этом свой суверенитет.

Российские войска

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Валериу Киверь напомнил Москве, что российская армия находится на территории Молдовы без всяких законных оснований. Он подчеркнул, что официальный Кишинев не рассматривает никаких военных сценариев.

"Военное присутствие Российской Федерации в Республике Молдова является незаконным, и государство постоянно выступает за вывод этих сил", — отметил Киверь.

Дипломатическое давление

Напряжение возросло после того, как Молдова объявила российское командование в регионе персонами нон грата. Президент Майя Санду продолжает настаивать на полном выводе российских войск и вывозе боеприпасов со складов в Колбасной. В ответ Россия пытается представить эти требования как "подготовку к войне", хотя именно Молдова настаивает на сохранении действующих переговорных форматов.

