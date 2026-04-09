Молдова планує отримати компенсації від РФ: готує документи

Адміністративна будівля в центрі Кишинева.

Молдова почала збирати документи для вимоги компенсацій від Росії за збитки енергетиці та забруднення річки Дністер. Влада оцінює втрати та фіксує всі випадки, щоб підготувати повне досьє. Матеріали передадуть російській стороні, сподіваючись на міжнародну підтримку. Уряд наголошує, що захист прав країни — головний пріоритет.

Збитки і досьє

Влада Молдови оцінює нанесені збитки та фіксує всі випадки, щоб підготувати повне досьє. Віце-прем’єр і міністр закордонних справ Міхай Попшой зазначив, що це потрібно зробити ґрунтовно та передати матеріали Росії. Водночас уряд розуміє обмеженість свого впливу на російську сторону. Однак використати всі правові механізми для захисту прав країни — їхній обов’язок.

"Ми зобов’язані підготувати це досьє ґрунтовно і передати його російській стороні, сподіваючись на сприятливий міжнародний контекст для виплати компенсацій", — заявив Міхай Попшой.

Попшой також підкреслив ширший контекст двосторонніх відносин. Він нагадав про численні порушення міжнародного права Росією, включно із ситуацією, пов’язаною з війною в Україні. Міністр наголосив, що досьє буде передано незалежно від шансів на отримання компенсацій.

"Наша здатність впливати на державу, таку як Російська Федерація, невелика. Але наш обов’язок — використати всі правові механізми, щоб захистити свої права", — додав він.

Оцінка збитків

Попередні дані щодо енергетичного сектору вже досягають мільйонів леїв. Оцінка шкоди від забруднення Дністра триває. Міністр зазначив, що екологічний збиток буде відчутний довгі роки та зачіпає флору і фауну.

"Екологічна шкода не зникає швидко. Екосистема постраждала серйозно, включно з флорою та фауною, і наслідки відчуватимуться роками", — сказав Попшой.

