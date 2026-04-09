Молдова планирует получить компенсации от РФ: готовит документы

Дата публикации 9 апреля 2026 14:55
Административное здание в центре Кишинева. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Молдова начала собирать документы для требования компенсаций от России за ущерб энергетике и загрязнение реки Днестр. Власти оценивают потери и фиксируют все случаи, чтобы подготовить полное досье. Материалы передадут российской стороне, надеясь на международную поддержку. Правительство подчеркивает, что защита прав страны - главный приоритет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на молдавские СМИ.

Убытки и досье

Власти Молдовы оценивают нанесенный ущерб и фиксируют все случаи, чтобы подготовить полное досье. Вице-премьер и министр иностранных дел Михай Попшой отметил, что это нужно сделать основательно и передать материалы России. В то же время правительство понимает ограниченность своего влияния на российскую сторону. Однако использовать все правовые механизмы для защиты прав страны — их обязанность.

"Мы обязаны подготовить это досье основательно и передать его российской стороне, надеясь на благоприятный международный контекст для выплаты компенсаций", — заявил Михай Попшой.

Попшой также подчеркнул более широкий контекст двусторонних отношений. Он напомнил о многочисленных нарушениях международного права Россией, включая ситуацию, связанную с войной в Украине. Министр подчеркнул, что досье будет передано независимо от шансов на получение компенсаций.

"Наша способность влиять на государство, такое как Российская Федерация, невелика. Но наш долг — использовать все правовые механизмы, чтобы защитить свои права", — добавил он.

Оценка ущерба

Предварительные данные по энергетическому сектору уже достигают миллионов леев. Оценка ущерба от загрязнения Днестра продолжается. Министр отметил, что экологический ущерб будет ощутим долгие годы и затрагивает флору и фауну.

"Экологический ущерб не исчезает быстро. Экосистема пострадала серьезно, включая флору и фауну, и последствия будут ощущаться годами", — сказал Попшой.

Как сообщали Новини.LIVE, что ситуация в непризнанном Приднестровье стремительно ухудшается. Местная экономика уже переходит в фазу глубокого кризиса. Эксперты говорят, что регион все больше зависит от Кишинева. В то же время риски социального взрыва только растут.

Также Новини.LIVE писали, что в Молдове считают, что движение в ЕС может помочь решить приднестровский конфликт. Власти делают ставку на мирный диалог и политические инструменты. Страна также усиливает сотрудничество с Румынией, которая поддерживает ее на этом пути. В то же время в Кишиневе готовятся к возможным экономическим последствиям для региона.

Мария Луценко - Редактор
