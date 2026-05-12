Молдова готовится к волне беженцев: больше всего из Одесской области

Молдова готовится к волне беженцев: больше всего из Одесчины

Дата публикации 12 мая 2026 11:08
КПП на границе с Молдовой. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В Молдове подготовили сценарии действий на случай нового массового выезда людей из Украины. В документе говорится о возможном въезде до 1,5 миллиона украинцев за несколько месяцев. Власти подчеркивают, что это лишь план реагирования, а не сигнал о чрезвычайном положении. Наибольшую нагрузку прогнозируют на пункты пропуска возле Одесской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на молдавские СМИ.

Сценарии действий

Власти Молдовы включили в Национальный план реагирования несколько вариантов действий на случай большого потока вынужденных переселенцев из Украины. В документе указано, что речь идет о "гипотетических" сценариях. Они нужны для подготовки служб и координации между государственными учреждениями. Автоматического введения чрезвычайного положения или других экстренных мер этот план не предусматривает.

Количество беженцев

По базовому сценарию, в течение 60-90 дней в Молдову могут въехать около 1,5 миллиона человек из Украины. Наибольшая нагрузка ожидается в первые 7-10 дней. Во власти предполагают, что примерно 150 тысяч человек могут временно остаться на территории страны, а остальные — отправиться дальше в страны Европейского Союза.

Наибольшая нагрузка

Основной поток людей прогнозируют через пункты пропуска:

  • Паланка — Маяки — Удобное;
  • Тудора — Староказачье;
  • Отач — Могилев-Подольский.

Отдельный сценарий может быть задействован в случае обострения боевых действий на юге Одесской области или разрушения моста в районе Маяк. В таком случае потоки переселенцев могут переместиться к северной части границы Молдовы.

Пробки на границе

В документе также говорится, что около 1,4 миллиона человек могут следовать через Молдову в страны ЕС. Из-за этого на молдавско-румынской границе могут образоваться большие очереди. По прогнозам, длина пробок возле пунктов пропуска может достигать 10-15 километров.

Категории беженцев

По оценкам властей, до 95% людей в потоке могут составлять граждане Украины. Среди них:

  • около 60% — женщины;
  • до 55% — дети.

Также в документе указано, что большинство людей могут приезжать без достаточных денег и собственного транспорта.

Опыт 2022 года

Правительство Молдовы объясняет, что новый механизм реагирования создали после опыта 2022 года, когда страна столкнулась с большим потоком переселенцев из-за войны в Украине. Тогда нагрузка на государственные службы и пограничную систему выявила потребность в лучшей координации между различными ведомствами.

Как сообщали Новини.LIVE, война в Украине влияет на безопасность Молдовы. Российские атаки вблизи границ, в частности в Одесской области, создают как прямые, так и косвенные риски. В стране фиксируют падение дронов и проблемы с энергоснабжением. Также растет угроза гибридного влияния.

Также Новини.LIVE писали, что водителям из Одесской области, которые направляются в Молдову, могут отказать в пересечении границы из-за отсутствия сертификата технического осмотра автомобиля. На пунктах пропуска начали внимательнее проверять пакет документов, в частности бумаги, подтверждающие исправность транспорта.

Молдова Одесская область беженцы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
