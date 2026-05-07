Удар по електромережі на Одещині: Молдова вимагає компенсації

Молдова вимагатиме від Росії компенсацію за ремонт лінії електропередач Ісакча — Вулканешти, яку пошкодили під час атаки на Україну. Частина цієї ЛЕП, проходить через Одещину, тому роботи виконувала українська сторона. Рахунок уже виставило "Укренерго".

Ремонт ЛЕП на Одещині

Пошкоджену лінію електропередач Ісакча — Вулканешти відновлювали на території України. Її частина проходить саме через Одеську область, тому ремонт виконували українські енергетики. Роботи координувало "Укренерго", яке і виставило рахунок за відновлення. Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту пояснив, що витрати склали 20 тисяч євро.

"Вони атакували лінію електропередачі й пошкодили нашу інфраструктуру", — заявив він.

За його словами, цей рахунок Кишинів передасть Росії через дипломатичні канали.

Компенсація від РФ

Наразі витрати на ремонт покриє молдовське держпідприємство Moldelectrica. Йдеться про тимчасове фінансування, поки триває процес оформлення претензій. Уряд Молдови планує домагатися компенсації від росії як від сторони, що спричинила пошкодження.

У Кишиневі підкреслюють, що йдеться про збитки, які виникли через обстріли української інфраструктури, що вплинули і на енергосистему Молдови.

Енергетика Молдови

Лінія Ісакча — Вулканешти має стратегічне значення для Молдови. Вона з’єднує енергосистему країни з європейською мережеюі через них країна отримує до 40-60% необхідної електроенергії. Через це будь-які пошкодження одразу впливають на стабільність постачання. Саме тому відновлення провели максимально швидко — за кілька днів після атаки.

Атака РФ

Нагадаємо, 25 березня Молдова ввела режим надзвичайної ситуації в енергетиці через відключення ЛЕП Ісакча — Вулканешти. Пошкодження сталося внаслідок російської атаки по енергетичній інфраструктурі України. Через цю лінію країна отримує до 40–60% необхідної електроенергії. Ремонт виконували українські фахівці, адже частина ЛЕП проходить територією України, зокрема через Одещину. Відновити її вдалося швидше, ніж очікували — вже за чотири дні.

