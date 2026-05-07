Удар по электросети на Одесчине: Молдова требует компенсации

Специалист ремонтирует ЛЭП. Фото иллюстративное: ДТЭК

Молдова потребует от России компенсацию за ремонт линии электропередач Исакча - Вулканешты, которую повредили во время атаки на Украину. Часть этой ЛЭП, проходит через Одесскую область, поэтому работы выполняла украинская сторона. Счет уже выставило "Укрэнерго".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на молдавские СМИ.

Ремонт ЛЭП в Одесской области

Поврежденную линию электропередач Исакча — Вулканешты восстанавливали на территории Украины. Ее часть проходит именно через Одесскую область, поэтому ремонт выполняли украинские энергетики. Работы координировало "Укрэнерго", которое и выставило счет за восстановление. Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету пояснил, что расходы составили 20 тысяч евро.

"Они атаковали линию электропередачи и повредили нашу инфраструктуру", — заявил он.

По его словам, этот счет Кишинев передаст России по дипломатическим каналам.

Читайте также:

Компенсация от РФ

Сейчас расходы на ремонт покроет молдавское госпредприятие Moldelectrica. Речь идет о временном финансировании, пока идет процесс оформления претензий. Правительство Молдовы планирует добиваться компенсации от России как от стороны, вызвавшей повреждения.

В Кишиневе подчеркивают, что речь идет об убытках, которые возникли из-за обстрелов украинской инфраструктуры, повлиявших и на энергосистему Молдовы.

Энергетика Молдовы

Линия Исакча — Вулканешты имеет стратегическое значение для Молдовы. Она соединяет энергосистему страны с европейской сетью и через них страна получает до 40-60% необходимой электроэнергии. Поэтому любые повреждения сразу влияют на стабильность поставок. Именно поэтому восстановление провели максимально быстро — через несколько дней после атаки.

Атака РФ

Напомним, 25 марта Молдова ввела режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за отключения ЛЭП Исакча — Вулканешты. Повреждение произошло в результате российской атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Через эту линию страна получает до 40-60% необходимой электроэнергии. Ремонт выполняли украинские специалисты, ведь часть ЛЭП проходит по территории Украины, в частности через Одесскую область. Восстановить ее удалось быстрее, чем ожидали — уже за четыре дня.

Как сообщали Новини.LIVE, война в Украине влияет на безопасность Молдовы. Российские атаки вблизи границ, в частности в Одесской области, создают как прямые, так и косвенные риски. В стране фиксируют падение дронов и проблемы с энергоснабжением. Также растет угроза гибридного влияния.

Также Новини.LIVE писали, что из Приднестровья вывозят боеприпасы со складов в Колбасне. Речь идет в частности о стрелковом оружии и авиационных бомбах. Часть грузов якобы перевозили в сторону Тирасполя. Есть вероятность, что их могут использовать для минирования важных объектов.