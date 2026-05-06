У Придністров'я зі складів вивозять зброю: що відомо

Пам'ятник Суворову у Тирасполі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З Придністров’я вивозять боєприпаси зі складів у Колбасні. Йдеться зокрема про стрілецьку зброю та авіаційні бомби. Частину вантажів нібито перевозили у бік Тирасполя. Є ймовірність, що їх можуть використати для мінування важливих об’єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на молдавські ЗМІ.

Що саме вивозять

За словами активіста з Придністров’я Геннадія Чорби, зі складів оперативної групи російських військ вивозять зброю та боєприпаси. Частину стрілецької зброї вже розподілили по різних місцях у регіоні. Окремо він заявив про перевезення авіаційних бомб ФАБ-250. Їх нібито вивозили вантажівками з цивільними номерами у напрямку Тирасполя.

"В останній час вантажівки вивозили 250-кілограмові авіаційні бомби. Такі боєприпаси можуть використовувати для потужних підривів і повного руйнування об’єктів", — зазначив Чорба.

Для чого це може бути

Активіст припускає, що ці боєприпаси можуть використати для мінування Молдавської ГРЕС. Він наголошує, що станція має стратегічне значення для регіону. За його словами, Росія зацікавлена зберегти контроль над цим об’єктом або знищити його, щоб він не дістався іншим.

"Це стратегічний об’єкт. У разі втрати контролю він може забезпечувати електроенергією і Молдову, і Україну", — пояснив Чорба.

Що кажуть у Молдові

Колишній віцепрем’єр Молдови з реінтеграції Олександр Фленкя заявив, що влада країни не контролює ситуацію навколо складів у Колбасні. Він зазначив, що доступ до них має лише російська військова присутність у регіоні. Також Фленкя нагадав, що Росія зобов’язувалася вивести свої війська ще у 1999 році.

"Потрібно розуміти, звідки у придністровських формувань боєприпаси. Вони їх офіційно не купують, але навчання проводять регулярно", — сказав Олександр Фленкя.

Наступ з Придністров’я

На півдні України зберігаються ризики провокацій із напрямку Придністров’я, однак ознак підготовки до безпосереднього наступу наразі не фіксують. Сили оборони контролюють ситуацію на цьому відтинку кордону та посилюють укріплення, враховуючи різні сценарії розвитку подій. Окремо підкреслюється, що такі напрямки залишаються в зоні постійної уваги військових через потенційні загрози.

За оцінкою речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, подібні повідомлення про загрози з цього напрямку часто мають характер інформаційного тиску. Він зазначає, що коли ворог не досягає результатів на фронті, то може намагатися створювати напруження через демонстраційні або інформаційні дії. Водночас українські сили тримають ситуацію під контролем і готові реагувати на будь-які провокації.

Як повідомляли Новини.LIVE, війна в Україні впливає на безпеку Молдови. Російські атаки поблизу кордонів, зокрема на Одещині, створюють як прямі, так і непрямі ризики. У країні фіксують падіння дронів і проблеми з енергопостачанням. Також зростає загроза гібридного впливу.

Також Новини.LIVE писали, що Шойгу заявив, що Росія вживе "всіх заходів" для захисту понад 200 тисяч власників російських паспортів у регіоні. Він прямо застеріг Молдову від спроб силового повернення контролю над лівим берегом Дністра. Ці заяви пролунали на тлі нового російського законопроєкту, який дозволяє відправляти армію за кордон, якщо громадяни РФ відчують бодай якусь загрозу.