В Приднестровье со складов вывозят оружие: что известно

Памятник Суворову в Тирасполе.

Из Приднестровья вывозят боеприпасы со складов в Колбасне. Речь идет в частности о стрелковом оружии и авиационных бомбах. Часть грузов якобы перевозили в сторону Тирасполя. Есть вероятность, что их могут использовать для минирования важных объектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на молдавские СМИ.

Что именно вывозят

По словам активиста из Приднестровья Геннадия Чорбы, со складов оперативной группы российских войск вывозят оружие и боеприпасы. Часть стрелкового оружия уже распределили по разным местам в регионе. Отдельно он заявил о перевозке авиационных бомб ФАБ-250. Их якобы вывозили грузовиками с гражданскими номерами в направлении Тирасполя.

"В последнее время грузовики вывозили 250-килограммовые авиационные бомбы. Такие боеприпасы могут использовать для мощных подрывов и полного разрушения объектов", — отметил Чорба.

Для чего это может быть

Активист предполагает, что эти боеприпасы могут использовать для минирования Молдавской ГРЭС. Он отмечает, что станция имеет стратегическое значение для региона. По его словам, Россия заинтересована сохранить контроль над этим объектом или уничтожить его, чтобы он не достался другим.

"Это стратегический объект. В случае потери контроля он может обеспечивать электроэнергией и Молдову, и Украину", — пояснил Чорба.

Что говорят в Молдове

Бывший вице-премьер Молдовы по реинтеграции Александр Флэнкя заявил, что власти страны не контролируют ситуацию вокруг складов в Колбасне. Он отметил, что доступ к ним имеет только российское военное присутствие в регионе. Также Фленкя напомнил, что Россия обязывалась вывести свои войска еще в 1999 году.

"Нужно понимать, откуда у приднестровских формирований боеприпасы. Они их официально не покупают, но учения проводят регулярно", — сказал Александр Фленкя.

Наступление из Приднестровья

На юге Украины сохраняются риски провокаций с направления Приднестровья, однако признаков подготовки к непосредственному наступлению пока не фиксируют. Силы обороны контролируют ситуацию на этом участке границы и усиливают укрепления, учитывая различные сценарии развития событий. Отдельно подчеркивается, что такие направления остаются в зоне постоянного внимания военных из-за потенциальных угроз.

По оценке представителя Украинской добровольческой армии Сергея Братчука, подобные сообщения об угрозах с этого направления часто имеют характер информационного давления. Он отмечает, что когда враг не достигает результатов на фронте, то может пытаться создавать напряжение через демонстрационные или информационные действия. В то же время украинские силы держат ситуацию под контролем и готовы реагировать на любые провокации.

Как сообщали Новини.LIVE, война в Украине влияет на безопасность Молдовы. Российские атаки вблизи границ, в частности в Одесской области, создают как прямые, так и косвенные риски. В стране фиксируют падение дронов и проблемы с энергоснабжением. Также растет угроза гибридного влияния.

Также Новини.LIVE писали, что Шойгу заявил, что Россия примет "все меры" для защиты более 200 тысяч владельцев российских паспортов в регионе. Он прямо предостерег Молдову от попыток силового возвращения контроля над левым берегом Днестра. Эти заявления прозвучали на фоне нового российского законопроекта, который позволяет отправлять армию за границу, если граждане РФ почувствуют хоть какую-то угрозу.