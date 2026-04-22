Порт у Молдові стане новим хабом для України: заява Румунії

Судно в порту Джурджулешти. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Румунія завершила купівлю оператора порту Джурджулешти в Молдові. Угоду закрили 21 квітня після погоджень усіх сторін. У Бухаресті називають це стратегічним кроком для регіону. Порт уже розглядають як майбутній логістичний центр для відбудови України.

Купівля порту

Румунська державна компанія "Адміністрація морських портів Констанци" придбала оператора міжнародного порту Джурджулешти — компанію ICS Danube Logistics. Раніше вона належала Європейському банку реконструкції та розвитку. Процес викупу завершили 21 квітня. Уряд Румунії заявив, що це посилить позиції країни в Чорноморському регіоні та відкриє нові логістичні можливості.

Чому порт важливий

Порт Джурджулешти розташований у місці злиття Пруту й Дунаю та має вихід до Чорного моря. Це єдиний морський порт Молдови. Він обробляє понад 70% водного вантажообігу країни. У порту працюють нафтові, зернові та універсальні термінали, а також бізнес-парк.

Роль для України

У Румунії вже говорять про участь порту у відбудові України. Його планують використовувати як логістичний хаб для перевалки вантажів. Серед ключових напрямків:

доставка будматеріалів і техніки;

створення нових маршрутів експорту;

підтримка стабільних постачань у регіоні.

Єдиний вузол з Констанцою

Після угоди Румунія хоче синхронізувати роботу Джурджулешт із портом Констанца. Разом вони можуть стати потужним транспортним вузлом для Південно-Східної Європи. Також планують модернізувати інфраструктуру порту та покращити дороги між Галацом і Джурджулештами.

Що це означає для регіону

У Бухаресті вважають, що угода зміцнить зв’язки з Молдовою та допоможе краще конкурувати в Чорноморському басейні. На тлі війни та нестабільності нові маршрути постачання стають критично важливими для всієї Східної Європи.

Як повідомляли Новини.LIVE, що український портовий оператор TIS повернув повний контроль над своїми активами на Одещині. Компанія викупила частку арабської корпорації DP World і розірвала партнерство. Причиною стала співпраця іноземних партнерів із російською держкорпорацією "Росатом". Такий крок міг поставити під загрозу роботу українського бізнесу через санкції.

Також Новини.LIVE писали, що російські удари по портовій інфраструктурі Одещини не припиняються, і цього року їх уже понад 180, і це більше, ніж було за весь 2025. Попри постійні атаки, порти продовжують працювати, а влада паралельно готує нові інфраструктурні проєкти.