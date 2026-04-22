Порт в Молдове станет новым хабом для Украины: заявление Румынии

Судно в порту Джурджулешты. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Румыния завершила покупку оператора порта Джурджулешты в Молдове. Сделку закрыли 21 апреля после согласований всех сторон. В Бухаресте называют это стратегическим шагом для региона. Порт уже рассматривают как будущий логистический центр для восстановления Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой Правительство Румынии.

Покупка порта

Румынская государственная компания "Администрация морских портов Констанцы" приобрела оператора международного порта Джурджулешты — компанию ICS Danube Logistics. Ранее она принадлежала Европейскому банку реконструкции и развития. Процесс выкупа завершили 21 апреля. Правительство Румынии заявило, что это усилит позиции страны в Черноморском регионе и откроет новые логистические возможности.

Почему порт важен

Порт Джурджулешты расположен в месте слияния Прута и Дуная и имеет выход к Черному морю. Это единственный морской порт Молдовы. Он обрабатывает более 70% водного грузооборота страны. В порту работают нефтяные, зерновые и универсальные терминалы, а также бизнес-парк.

Роль для Украины

В Румынии уже говорят об участии порта в восстановлении Украины. Его планируют использовать как логистический хаб для перевалки грузов. Среди ключевых направлений:

Читайте также:

доставка стройматериалов и техники;

создание новых маршрутов экспорта;

поддержка стабильных поставок в регионе.

Единый узел с Констанцей

После соглашения Румыния хочет синхронизировать работу Джурджулешт с портом Констанца. Вместе они могут стать мощным транспортным узлом для Юго-Восточной Европы. Также планируют модернизировать инфраструктуру порта и улучшить дороги между Галацем и Джурджулештами.

Что это означает для региона

В Бухаресте считают, что соглашение укрепит связи с Молдовой и поможет лучше конкурировать в Черноморском бассейне. На фоне войны и нестабильности новые маршруты поставок становятся критически важными для всей Восточной Европы.

Как сообщали Новини.LIVE, что украинский портовый оператор TIS вернул полный контроль над своими активами в Одесской области. Компания выкупила долю арабской корпорации DP World и разорвала партнерство. Причиной стало сотрудничество иностранных партнеров с российской госкорпорацией "Росатом". Такой шаг мог поставить под угрозу работу украинского бизнеса из-за санкций.

Также Новини.LIVE писали, что российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области не прекращаются, и в этом году их уже более 180, и это больше, чем было за весь 2025 год. Несмотря на постоянные атаки, порты продолжают работать, а власти параллельно готовят новые инфраструктурные проекты.