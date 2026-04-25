Водіям з Одеси відмовляють у в'їзді до Молдови: що перевіряють

Прикордонник перевіряє документи.

Водіям з Одещини, які прямують до Молдови, можуть відмовити у перетині кордону через відсутність сертифіката технічного огляду автомобіля. На пунктах пропуску почали уважніше перевіряти пакет документів, зокрема папери, що підтверджують справність транспорту.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Техогляд автомобіля на кордоні з Молдовою

Під час проходження контролю можуть попросити документ, який підтверджує технічний стан автомобіля. Йдеться про офіційний сертифікат техогляду, який видають після перевірки авто на сертифікованій станції.

Такий документ засвідчує, що транспортний засіб придатний до експлуатації та відповідає вимогам безпеки. За його відсутності прикордонники можуть не дозволити в’їзд.

Вимога стосується різних категорій транспорту, тому перед поїздкою водіям радять перевірити чинність усіх документів заздалегідь.

Які документи потрібні для перетину кордону

Окрім сертифіката техогляду, водіям потрібно мати при собі:

чинний біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення;

техпаспорт на автомобіль;

міжнародну страховку "Зелена карта";

віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.

Якщо у поїздку вирушає дитина, потрібно мати її паспорт або свідоцтво про народження. У разі подорожі лише з одним із батьків можуть знадобитися додаткові документи згідно з чинними правилами виїзду.

Що заборонено перевозити через кордон

Молдовські митники також нагадують про обмеження щодо ввезення товарів:

зброю та боєприпаси;

наркотичні речовини;

рецептурні ліки без підтверджувальних документів;

м’ясні та молочні продукти;

мед;

саджанці та рослини без дозволів.

У разі порушення товари можуть вилучити, а людині загрожує штраф.

