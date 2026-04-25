Водителям из Одессы отказывают во въезде в Молдову: что проверяют

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Водителям из Одесской области, которые направляются в Молдову, могут отказать в пересечении границы из-за отсутствия сертификата технического осмотра автомобиля. На пунктах пропуска начали внимательнее проверять пакет документов, в частности бумаги, подтверждающие исправность транспорта.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Техосмотр автомобиля на границе с Молдовой

Во время прохождения контроля могут попросить документ, подтверждающий техническое состояние автомобиля. Речь идет об официальном сертификате техосмотра, который выдают после проверки авто на сертифицированной станции.

Такой документ удостоверяет, что транспортное средство пригодно к эксплуатации и соответствует требованиям безопасности. При его отсутствии пограничники могут не разрешить въезд.

Требование касается различных категорий транспорта, поэтому перед поездкой водителям советуют проверить действие всех документов заранее.

Какие документы нужны для пересечения границы

Кроме сертификата техосмотра, водителям нужно иметь при себе:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение;

техпаспорт на автомобиль;

международную страховку "Зеленая карта";

виньетку — подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове.

Если в поездку отправляется ребенок, нужно иметь его паспорт или свидетельство о рождении. В случае путешествия только с одним из родителей могут понадобиться дополнительные документы согласно действующим правилам выезда.

Что запрещено перевозить через границу

Молдавские таможенники также напоминают об ограничениях по ввозу товаров:

оружие и боеприпасы;

наркотические вещества;

рецептурные лекарства без подтверждающих документов;

мясные и молочные продукты;

мед;

саженцы и растения без разрешений.

В случае нарушения товары могут изъять, а человеку грозит штраф.

