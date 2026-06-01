В Одессу запускают ежедневные поезда из Харькова и Ковеля

Поезд на одесском вокзале. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Укрзализныця объявила об изменениях в движении пригородных поездов в Одесской области в июне. Часть рейсов временно изменит график отправления и прибытия. В то же время компания увеличивает количество популярных маршрутов дальнего следования из-за роста спроса на летние путешествия. Нововведения коснутся как пригородных пассажиров, так и тех, кто планирует поездки в Одессу из других регионов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Укрзализныцю".

Больше поездов

С началом лета Укрзализныця пересмотрела использование вагонного парка из-за изменения пассажиропотока. Вагоны с менее загруженных маршрутов перебрасывают на направления, которые пользуются наибольшим спросом среди пассажиров. Благодаря этому в ближайшее время на ежедневное курсирование переводят поезд №78/77 Ковель — Одесса и поезд №7/8 Харьков — Одесса. В Укрзализныце отмечают, что такой подход позволяет увеличивать количество мест для путешествий даже в условиях дефицита подвижного состава.

Где купить билеты

Продажа билетов будет открываться в соответствии с датами курсирования поездов. В зависимости от направления приобрести их можно за 5-20 суток до отправления. Билеты доступны через приложение Укрзализныци, на сайте и в железнодорожных кассах. Несмотря на постоянные российские атаки на железнодорожную инфраструктуру и повреждения подвижного состава, компания продолжает расширять возможности для путешествий по Украине.

Изменения в графике

Только 4 июня изменится расписание нескольких пригородных поездов из Одессы.

Поезд №6254 Одесса-Главная — Подольск будет отправляться в 10:27 и прибывать в 14:27 вместо привычного графика 10:39-14:42.

Поезд №6256 Одесса-Главная — Вапнярка будет отправляться в 13:40 и прибывать в 20:11 вместо 13:50-20:17.

Поезд №6258 Одесса-Главная — Вапнярка будет курсировать по графику 17:49-00:46 вместо 17:31-00:05.

Июньские корректировки

Также изменения будут действовать в период с 8 по 11 июня.

Поезд №6254 Одесса-Главная — Подольск будет отправляться в 10:31 вместо 10:39.

Поезд №6256 Одесса-Главная — Вапнярка будет курсировать по графику 13:32-20:04 вместо 13:50-20:17.

Поезд №6258 Одесса-Главная — Вапнярка будет отправляться в 17:49 и прибывать в 00:47 вместо графика 17:31-00:05.

Ограничения движения на трассе Одесса — Рени

Со 2 июня на автодороге М-15 Одесса — Рени вблизи села Островное частично ограничат движение транспорта. Причиной станут аварийно-ремонтные работы на железнодорожном переезде, которые будет выполнять АО "Укрзализныця".

Ограничения будут действовать в ночное время: с 20:00 до 06:00 2, 3 и 4 июня. На участке проведения работ установят соответствующие дорожные знаки, которые будут предупреждать водителей об изменениях в организации движения.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки. О завершении ремонтных работ обещают сообщить дополнительно.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области в ближайшее время введут сразу несколько нововведений в транспортной сфере. Для большегрузного транспорта начнут действовать сезонные ограничения из-за жары, а для легковых автомобилей готовят запуск системы еЧерга. Также в регионе планируют развивать логистическую и портовую инфраструктуру.

Также Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года стоимость проезда в Одессе пока осталась без изменений, однако в Одесской области уже началось повышение тарифов на пригородные и внутриобластные маршруты. Перевозчики объясняют это подорожанием топлива, запчастей и обслуживания транспорта.