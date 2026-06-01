Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессу запускают ежедневные поезда из Харькова и Ковеля

В Одессу запускают ежедневные поезда из Харькова и Ковеля

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 14:57
В Одессу запускают ежедневные поезда из Харькова и Ковеля
Поезд на одесском вокзале. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Укрзализныця объявила об изменениях в движении пригородных поездов в Одесской области в июне. Часть рейсов временно изменит график отправления и прибытия. В то же время компания увеличивает количество популярных маршрутов дальнего следования из-за роста спроса на летние путешествия. Нововведения коснутся как пригородных пассажиров, так и тех, кто планирует поездки в Одессу из других регионов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Укрзализныцю".

Больше поездов

С началом лета Укрзализныця пересмотрела использование вагонного парка из-за изменения пассажиропотока. Вагоны с менее загруженных маршрутов перебрасывают на направления, которые пользуются наибольшим спросом среди пассажиров. Благодаря этому в ближайшее время на ежедневное курсирование переводят поезд №78/77 Ковель — Одесса и поезд №7/8 Харьков — Одесса. В Укрзализныце отмечают, что такой подход позволяет увеличивать количество мест для путешествий даже в условиях дефицита подвижного состава.

Где купить билеты

Продажа билетов будет открываться в соответствии с датами курсирования поездов. В зависимости от направления приобрести их можно за 5-20 суток до отправления. Билеты доступны через приложение Укрзализныци, на сайте и в железнодорожных кассах. Несмотря на постоянные российские атаки на железнодорожную инфраструктуру и повреждения подвижного состава, компания продолжает расширять возможности для путешествий по Украине.

Изменения в графике

Только 4 июня изменится расписание нескольких пригородных поездов из Одессы.

Читайте также:
  • Поезд №6254 Одесса-Главная — Подольск будет отправляться в 10:27 и прибывать в 14:27 вместо привычного графика 10:39-14:42.
  • Поезд №6256 Одесса-Главная — Вапнярка будет отправляться в 13:40 и прибывать в 20:11 вместо 13:50-20:17.
  • Поезд №6258 Одесса-Главная — Вапнярка будет курсировать по графику 17:49-00:46 вместо 17:31-00:05.

Июньские корректировки

Также изменения будут действовать в период с 8 по 11 июня.

  • Поезд №6254 Одесса-Главная — Подольск будет отправляться в 10:31 вместо 10:39.
  • Поезд №6256 Одесса-Главная — Вапнярка будет курсировать по графику 13:32-20:04 вместо 13:50-20:17.
  • Поезд №6258 Одесса-Главная — Вапнярка будет отправляться в 17:49 и прибывать в 00:47 вместо графика 17:31-00:05.

Ограничения движения на трассе Одесса — Рени

Со 2 июня на автодороге М-15 Одесса — Рени вблизи села Островное частично ограничат движение транспорта. Причиной станут аварийно-ремонтные работы на железнодорожном переезде, которые будет выполнять АО "Укрзализныця".

Ограничения будут действовать в ночное время: с 20:00 до 06:00 2, 3 и 4 июня. На участке проведения работ установят соответствующие дорожные знаки, которые будут предупреждать водителей об изменениях в организации движения.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки. О завершении ремонтных работ обещают сообщить дополнительно.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области в ближайшее время введут сразу несколько нововведений в транспортной сфере. Для большегрузного транспорта начнут действовать сезонные ограничения из-за жары, а для легковых автомобилей готовят запуск системы еЧерга. Также в регионе планируют развивать логистическую и портовую инфраструктуру.

Также Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года стоимость проезда в Одессе пока осталась без изменений, однако в Одесской области уже началось повышение тарифов на пригородные и внутриобластные маршруты. Перевозчики объясняют это подорожанием топлива, запчастей и обслуживания транспорта.

Одесса Укрзализныця поезд
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации