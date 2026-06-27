Из Одессы в Каролино-Бугаз запускают поезд: стоимость билета

Поезд на остановке. Фото иллюстративное: "Укзализныця"

С 28 июня Укрзализныця запускает дополнительный региональный поезд между Одессой и Каролино-Бугазом. Добраться до побережья можно будет примерно за час, однако купаться на местных пляжах, как и раньше, запрещено из-за минной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Поезд до Каролино-Бугаза

Новый региональный поезд №838/837 будет курсировать по четным числам. Отправление из Одессы запланировано на 09:17, прибытие в Каролино-Бугаз — в 10:18. В обратном направлении поезд будет отправляться в 10:40 и прибывать в Одессу в 11:46. На маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд с кондиционером, а расписание согласовано с прибытием утренних поездов из Киева, Львова, Днепра, Кривого Рога, Рахова, Черновцов и международных рейсов.

Стоимость билетов на поезд Одесса — Каролино-Бугаз

Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци". Стоимость проезда на новом региональном рейсе составляет от 112 до 130 грн в зависимости от даты поездки. В то же время продолжает курсировать и обычный пригородный электропоезд, где полный билет стоит 35 грн, детский — 26 грн, студенческий — 18 грн.

Опасный отдых в Одесской области

Впрочем, отправляясь в Каролино-Бугаз, стоит помнить, что официально пляжи курорта остаются закрытыми. Власти не открывали для отдыха ни пляжи Каролино-Бугаза, ни Затоки из-за небезопасной обстановки и минной опасности.

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Опасность на побережье остается реальной. Только в прошлом году в Каролино-Бугазе на пляже взорвалась морская мина, в результате чего погиб 42-летний мужчина. В тот же день в Затоке в результате взрыва взрывоопасного предмета погибли ещё два человека. После этих случаев областные власти в очередной раз подчеркнули, что пребывание на закрытых пляжах представляет смертельную угрозу.

По состоянию на июнь 2026 года официально открытыми в Одесской области остаются лишь определенные пляжные зоны в Одессе. Среди них — "Золотой берег", "Курортный", муниципальный инклюзивный пляж, "Чайка", "Аркадия", "Дельфин", "Калетон", инклюзивный пляж "Без границ" и другие локации, получившие разрешение после проверок военных, ГСЧС и ОВА. Всего на данный момент открыто 14 пляжных зон.

Трагедия на пляже в Одессе

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 июня российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Один из вражеских ударов пришелся на побережье Одессы, в результате чего погибла молодая девушка, еще один мужчина получил ранения.

Также Новини.LIVE сообщали, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело и устанавливают все обстоятельства трагедии. В частности, следствие должно дать правовую оценку действиям ответственных лиц, среди которых и арендатор пляжной территории. В ОВА отметили, что на момент происшествия пляжный участок не прошел необходимую проверку и не входил в перечень официально открытых и проверенных мест для отдыха.