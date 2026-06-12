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Головна Одеса В Одесу запускають нові поїзди: напрямки та ціни на квитки

В Одесу запускають нові поїзди: напрямки та ціни на квитки

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 09:11
В Одесу запускають нові поїзди: напрямки та ціни на квитки
Швидкісний потяг. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Укрзалізниця розширює мережу швидкісних перевезень напередодні літнього сезону. Вже наприкінці червня між Одесою, Києвом і Дніпром з’являться нові рейси "Інтерсіті", а частина популярних маршрутів курсуватиме частіше. Завдяки цьому пасажири отримають більше місць на затребуваних напрямках. Продаж квитків уже відкрито.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на Укрзалізницю.

Новий маршрут

Із 28 червня Укрзалізниця запускає новий щоденний швидкісний поїзд №753/754 сполученням Дніпро — Одеса. Це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний поїзд "Інтерсіті", який напряму з’єднає два великі міста. Поїзд вирушатиме з Дніпра о 13:40 та прибуватиме до Одеси о 21:20. Час у дорозі становитиме 7 годин 40 хвилин.

Вартість квитків: 

  • 1 клас — від 1 446 грн; 
  • 2 клас — від 501 грн.

Щоденний рейс

Також із 27 червня почне курсувати новий щоденний швидкісний поїзд №765/766 Київ — Одеса. Для пасажирів доступні вагони першого та другого класів.

Вартість квитків: 

  • 1 клас — від 1 270 грн; 
  • 2 клас — від 437 грн.

Популярний маршрут

Ще один швидкісний поїзд — №763/764 Київ — Одеса, збільшить частоту рейсів. Замість трьох разів на тиждень він курсуватиме шість разів.

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Вартість квитків:

1 клас — від 868 грн;

2 клас — від 482 грн.

Оптимізація маршрутів

В Укрзалізниці пояснили, що запуск нових маршрутів став можливим завдяки оптимізації використання швидкісного рухомого складу. На літній період для електропоїздів сформували новий цикл руху за схемою Київ — Одеса — Дніпро. Це дозволяє одному складу послідовно обслуговувати одразу кілька напрямків із високим пасажиропотоком.

У компанії зазначають, що така модель допоможе ефективніше використовувати наявний парк поїздів та збільшити кількість місць на найпопулярніших маршрутах літа.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, з 8 червня 2026 року на автомобільних дорогах державного значення Одеської області запровадили сезонні обмеження для великовагового транспорту. Вони діятимуть у період підвищення температури повітря. 

Також Новини.LIVЕ писали, що в Одесі запустили нові дитячі вагони у складі пасажирських поїздів. Проєкт реалізувала "Укрзалізниця" разом із Visa. Перші рейси стартували наприкінці квітня. Нові вагони мають зробити подорож із дітьми комфортнішою та безпечнішою.

Одеса Укрзалізниця потяг
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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