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Главная Одесса В Одессу запускают новые поезда: направления и цены на билеты

В Одессу запускают новые поезда: направления и цены на билеты

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 09:11
В Одессу запускают новые поезда: направления и цены на билеты
Скоростной поезд. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Укрзализныця расширяет сеть скоростных перевозок в преддверии летнего сезона. Уже в конце июня между Одессой, Киевом и Днепром появятся новые рейсы «Интерсити», а часть популярных маршрутов будет курсировать чаще. Благодаря этому пассажиры получат больше мест на востребованных направлениях. Продажа билетов уже открыта.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на Укрзализныцю.

Новый маршрут

С 28 июня Укрзализныця запускает новый ежедневный скоростной поезд №753/754 по маршруту Днепр — Одесса. Это первый в истории независимой Украины регулярный скоростной поезд «Интерсити», который напрямую соединит два крупных города. Поезд будет отправляться из Днепра в 13:40 и прибывать в Одессу в 21:20. Время в пути составит 7 часов 40 минут.

Стоимость билетов:

  • 1 класс — от 1 446 грн;
  • 2 класс — от 501 грн.

Ежедневный рейс

Также с 27 июня начнет курсировать новый ежедневный скоростной поезд №765/766 Киев — Одесса. Для пассажиров доступны вагоны первого и второго классов.

Стоимость билетов:

  • 1 класс — от 1 270 грн;
  • 2 класс — от 437 грн.

Популярный маршрут

Еще один скоростной поезд — №763/764 Киев — Одесса — увеличит частоту рейсов. Вместо трех раз в неделю он будет курсировать шесть раз.

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Стоимость билетов:

1 класс — от 868 грн;

2 класс — от 482 грн.

Оптимизация маршрутов

В "Укрзализныце" пояснили, что запуск новых маршрутов стал возможен благодаря оптимизации использования скоростного подвижного состава. На летний период для электропоездов сформировали новый цикл движения по схеме Киев — Одесса — Днепр. Это позволяет одному составу последовательно обслуживать сразу несколько направлений с высоким пассажиропотоком.

В компании отмечают, что такая модель поможет эффективнее использовать имеющийся парк поездов и увеличить количество мест на самых популярных маршрутах лета.

Как сообщали Новини.LIVЕ, с 8 июня 2026 года на автомобильных дорогах государственного значения Одесской области ввели сезонные ограничения для большегрузного транспорта. Они будут действовать в период повышения температуры воздуха.

Также Новини.LIVЕ писали, что в Одессе запустили новые детские вагоны в составе пассажирских поездов. Проект реализовала "Укрзализныця" совместно с Visa. Первые рейсы стартовали в конце апреля. Новые вагоны должны сделать путешествие с детьми более комфортным и безопасным.

Одесса Укрзализныця поезд
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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