Екзотична рослина: що відомо про вирощення рису в Одеській області

Рис сорту "Камео". Фото: FermerGreen

Всесвітнє потепління дісталося й Одеської області. Те, що ще кілька років тому, здавалося, виростити на наших полях неможливо, сьогодні вже аграрії висаджують і намагаються зібрати перший урожай. Одна з таких культур — рис. Причому не простий, а той, який переважно вирощують в Італії. Чи стане Одещина одним зі світових постачальників цього продукту, стане зрозумілим вже найближчим часом.

Журналісти Новини.LIVE особисто дізналися про те, як проходить унікальний експеримент з вирощування рису на полях Бессарабії.

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Протягом останніх кількох років на теренах Одеської області зафіксовано зміни клімату та дедалі більшу посуху. Через це зʼявилася необхідність у висадці нових культур, адаптованих під такі погодні умови. Саме тому аграрії вирішили провести експеримент та вперше в України виростити власний рис шляхом крапельного зрошення.

"Все почалося з того, що пішли посушливі умови. І ми через це стали більше тягнути воду з Дунаю та Катлабугу до своїх полів. І тоді вирішили прорахувати, які ж культури ми можемо вирощувати в умовах здорожчання тарифу на воду і на електроенергію — найкраще підійшли рис та кукурудза", — розповіла підприємиця Алла Стоянова.

Підприємиця Алла Стоянова. Фото: Новини.LIVE

Наразі рис лише на стадії росту, але аграрії вже вихваляються першими результатами — він зійшов та почуває себе добре. Причому за деякими показниками він навіть кращий, ніж за традиційної технології вирощування.

Технології вирощення

Рис — один із найдавніших і найпродуктивніших злаків Землі. На сьогодні використовують різні методики для його вирощування. Так, найбільш популярні:

На проливних полях (або чеках), коли рослина весь час у воді, поки не дозріє. У такий спосіб вирощують до 90% рису у світі.

На суходільних полях — у регіоні має бути досить багато опадів.

У країнах Південно-Східної Азії вирощують рис на лиманних полях у затоках річок чи під час паводків. Такий спосіб вирощування рису є найдавнішим, але малоефективним.

Крапельне зрошення вперше спробували в Ізраїлі та Італії. Там фермери отримали хороші результати.

Для експерименту на Одещині обрали високомаржинальний італійський рис "Камео". Він зарекомендував себе з позитивного боку плюс має попит у споживачів.

Рисові поля на півдні Одеської області. Фото: Новини.LIVE

Але тут аграрії стикнулися з певною проблемою, адже закордонні технології не вдалося реалізувати в українських степах. Тож карту довелося розробляти самостійно. Це був один з найскладніших етапів вирощення, адже треба було прорахувати все до найдетальніших подробиць.

"Ми технологічну карту розробили самі та перейняли досвід в інших агрономів. І бачимо, що в нас є відмінності: тут більше сонця, більше тепла. І коли ми почали досліджувати на відповідність, виходить, що в нас іде економія по воді, а це дуже важливий критерій", — додала аграрій.

Алла Стоянова про технології вирощення рису. Рисові поля на півдні Одеської області. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що особливий підхід дав свої результати — перші сходи рису вдалося отримати на тиждень раніше, ніж цього очікували. На це вплинуло як саме поле, яке дало можливість рослині насититися киснем у постійному доступі, так і особливе крапельне зрошення.

"Ми даємо воду дозовано, і ґрунт отримує кисень, культура отримує кисень, і в неї йде більш швидкий розвиток. Оце ми дослідили і отримали сходи набагато раніше, ніж інші", — наголосила Алла Стоянова.

Шланги з крапельного зрошення. Фото: Новини.LIVE

Загалом рис потребує дуже багато вологи, в середньому у вегетацію при звичайному зрошенні необхідно 10 тисяч кубометрів води на гектар, а при крапельному лише 2-3 тисячі. Але в умовах відключення світла важко отримати таку кількість, тож "крапля" стала для аграріїв не лише економією, а й порятунком.

"В нас найбільше витрат йде саме на воду, але при "краплі" вони незначні. Загалом про результати треба говорити восени, ми самі зацікавлені побачити, наскільки такий метод рентабельний. Якщо все так — поділимось досвідом, будемо вчити інших", — розповів агроном Михайло.

Агроном Михайло. Фото: Новини.LIVE

Перший врожай

Наразі точно сказати, коли буде перший врожай, не можна через декілька факторів: рис — ще ніколи не вирощували таким способом у регіоні та весна цього року була пізньою. Перше збирання, за прогнозами, очікують наприкінці вересня. Але погода може внести свої корективи.

"Ми за технологією очікуємо 8-10 тонн отримати, але все залежить від культури. Якщо ми отримаємо мінімум 6 тонн, то ми вийдемо в плюс. Якщо ми отримуємо 8, то будемо дуже раді. Зараз рисом в нас засіяно 4,5 гектари полів. А якщо все вдасться, то близько 100 гектарів ми будемо закладати на наступний рік", — зазначила Стоянова.

Підприємиця про очікуваний врожай. Фото: Новини.LIVE

Перспективи розвитку

Зупинятися лише на вирощенні рису підприємці не збираються. Наразі у планах виробництва від висадки до пакування готового товару.

"Ми плануємо поставити комплекс, який зможе переробляти рис, навіть шліфувати, фасувати і будемо намагатися робити торгову марку та виходити в українські та закордонні магазини. Я вже маю гарні комунікації з деякими країнами Європи, і ми готові працювати", — підсумувала підприємиця.

Паростки рису на крапельному зрошенні. Фото: Новини.LIVE

Перші спроби виростити рис в Україні були на Херсонщині, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Однак тоді спеціалісти не встигли удосконалити технології. Сьогодні експерти Херсонського інституту рису допомагають фермерам Бессарабії виростити унікальну культуру. Таким чином, Україна має всі шанси стати лідером з продажу не тільки зерна, а й рису. Ну, а аграрії й надалі експериментуватимуть, підбираючи нові сорти продукції, яку можна буде вирощувати у степах Бессарабії.