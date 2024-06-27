Экзотическое растение: что известно о выращивании риса в Одесской области

Рис сорта "Камео". Фото: FermerGreen

Мировое потепление добралось и до Одесской области. То, что еще несколько лет назад, казалось, вырастить на наших полях невозможно, сегодня уже аграрии высаживают и пытаются собрать первый урожай. Одна из таких культур — рис. Причем не простой, а тот, который в основном выращивают в Италии. Станет ли Одесчина одним из мировых поставщиков этого продукта, станет понятно уже в ближайшее время.

Журналисты Новини.LIVE лично узнали о том, как проходит уникальный эксперимент по выращиванию риса на полях Бессарабии.

Читайте также:

Экспериментальный рис в Одесской области

В последние несколько лет на территории Одесской области зафиксированы изменения климата и все большую засуху. Поэтому появилась необходимость в высадке новых культур, адаптированных под такие погодные условия. Именно поэтому аграрии решили провести эксперимент и впервые в Украине вырастить свой рис путем капельного орошения.

"Все началось с того, что пошли засушливые условия. И мы из-за этого стали больше тянуть воду из Дуная и Катлабуга к своим полям. И тогда решили просчитать, какие же культуры мы можем выращивать в условиях удорожания тарифа на воду и на электроэнергию — лучше всего подошли рис и кукуруза", — рассказала предприниматель Алла Стоянова.

Предприниматель Алла Стоянова. Фото: Новини.LIVE

Пока рис только на стадии роста, но аграрии уже хвастаются первыми результатами — он взошел и чувствует себя хорошо. Причем по некоторым показателям он даже лучше, чем по традиционной технологии выращивания.

Технологии выращивания

Рис — один из самых древних и продуктивных злаков на Земле. На сегодняшний день используют разную методику для его выращивания Так, наиболее популярные:

На проливных полях (или чеках), когда растение все время в воде, пока не созреет. Таким образом выращивают до 90% риса в мире.

На суходольных полях — в регионе должно быть достаточно много осадков.

В странах Юго-Восточной Азии еще выращивают рис на лиманных полях в заливах рек или во время паводков. Такой способ выращивания риса является самым древним, но малоэффективным.

Капельное орошение впервые попробовали в Израиле и Италии. Там фермеры получили отличные результаты.

Для эксперимента в Одесской области выбрали высокомаржинальный итальянский рис "Камео". Он зарекомендовал себя с положительной стороны плюс спрос у потребителей.

Рисовые поля на юге Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Но здесь аграрии столкнулись с определенной проблемой, ведь зарубежные технологии не удалось реализовать в украинских степях. Так что карту пришлось разрабатывать самостоятельно. Это был один из самых сложных этапов выращивания, ведь надо было просчитать все до малейших подробностей.

"Мы технологическую карту разработали сами и переняли опыт у других агрономов. И видим, что у нас есть отличия: здесь больше солнца, больше тепла. И когда мы начали исследовать на соответствие, получается, что у нас идет экономия по воде, а это очень важный критерий", — добавила аграрий.

Алла Стоянова о технологиях выращивания риса. Рисовые поля на юге Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что особый подход дал свои результаты — первые всходы риса удалось получить на неделю раньше этого. На это повлияло как само поле, позволившее растению насытиться кислородом в постоянном доступе, так и особое капельное орошение.

"Мы даем воду дозировано, и почва получает кислород, культура получает кислород, и у нее идет более быстрое развитие. Вот мы исследовали и получили всходы гораздо раньше других", — подчеркнула Алла Стоянова.

Шланги с капельным орошением. Фото: Новини.LIVE

В общем, рис требует очень много влаги, в среднем в вегетацию при обычном орошении необходимо 10 тысяч кубометров воды на гектар, а при капельном только 2-3 тысячи. Но в условиях отключения света трудно получить такое количество, так что "капля" стала для аграриев не только экономией, но и спасением.

"У нас больше всего расходов идет именно на воду, но при "капле" они незначительны. В общем, о результатах надо говорить осенью, мы сами заинтересованы увидеть, насколько такой метод рентабельный. Если все так — поделимся опытом, будем учить других", — рассказал агроном Михаил.

Агроном Михаил. Фото: Новини.LIVE

Первый урожай

Сказать, когда будет первый урожай, нельзя из-за нескольких факторов: рис еще никогда не выращивали таким способом в регионе и весна в этом году была поздней. Первый сбор, по прогнозам, ожидают в конце сентября. Но погода может внести свои коррективы.

"Мы по технологии ожидаем 8-10 тонн получить, но все зависит от культуры. Если мы получим минимум 6 тонн, то выйдем в плюс. Если мы получаем 8, то мы будем очень рады. Сейчас рисом у нас засеяно 4,5 гектара полей. А если все удастся, то около 100 гектаров мы будем закладывать на следующий год", — отметила Стоянова.

Предприниматель об ожидаемом урожае. Фото: Новини.LIVE

Перспективы развития

Останавливаться только на выращивании риса предприниматели не собираются. Пока в планах производства от высадки до упаковки готового товара.

"Мы планируем поставить комплекс, который сможет перерабатывать рис, даже шлифовать, фасовать, и будем пытаться делать торговую марку и выходить в украинские и зарубежные магазины. У меня уже есть хорошие коммуникации с некоторыми странами Европы, и мы готовы работать", — подытожила предпринимательница.

Ростки риса на капельном орошении. Фото: Новини.LIVE

Первые попытки вырастить рис в Украине были на Херсонщине, еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Однако специалисты не успели усовершенствовать технологии. Сегодня эксперты Херсонского института риса помогают фермерам Бессарабии вырастить уникальную культуру. Таким образом, Украина имеет все шансы стать лидером по продаже не только зерна, но и риса. Ну, а аграрии и дальше будут экспериментировать, подбирая новые сорта продукции, которую можно будет выращивать в степях Бессарабии.