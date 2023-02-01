В Одесі змінився директор департаменту комунальної власності

Департамент комунальної власності в Одесі остаточно очолив Олександр Ахмеров: що про нього відомо
В Одеській міській раді відбулись чергові кадрові зміни. На посаду директора Департаменту комунальної власності призначено Олександра Ахмерова.
Про це Новини.LIVE дізнались з розпорядження Одеського міського голови.
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Що відомо про Олександра Ахмерова
Народився у м. Одесі 26 серпня 1976 року.
Освіта: вища, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, спеціальність "Інженер з комп’ютерних систем та мереж".
Трудова діяльність:
З 1993 року по теперішній час — молодший науковий співробітник НДІ фізики Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
3 2010 по 2015 рік обіймав посаду голови Одеської міської виборчої комісії Одеської області.
З жовтня 2015 року — депутат Одеської обласної ради VII скликання.
З 2010 року — член виконавчого комітету Одеської міської ради.
У жовтні 2015 року обраний депутатом Одеської облради сьомого скликання. Фракція "Довіряй справам".
Перший заступник директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради.
У жовтні 2020 року обраний депутатом Одеської облради від партії "Довіряй справам".
1 лютого 2023 року очолив муніципальний департамент комунальної власності. Раніше обіймав посаду першого заступника директора департаменту та виконував обов'язки директора.
Кадрові зміни в Одесі
Це не перші кадрові зміни в одеській мерії за останній час. Нещодавно відбувся перерозподіл обов'язків серед заступників голови. Відтепер куратором будівельних питань буде Олександр Філатов.
Кадрові зміни відбуваються не тільки в міськраді. Після гучного корупційного скандалу та арешту заступника Одеської ОВА Олега Муратова, його вирішили звільнити з посади. Відповідне розпорядження підписали, 10 січня. Крісло заступника він займав з 2020 року.
Нагадаємо, прокурори САП та НАБУ повідомили про підозру трьом учасникам злочинної організації, яка тримала під контролем Одеську міську раду. Так, підозри отримали: перший заступник Труханова, виконувач обов’язків заступника мера — керівник апарату виконавчого комітету міськради та заступниця очільника міста.