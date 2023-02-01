В Одессе сменился директор департамента коммунальной собственности

Первому заместителю удалось подняться по "карьерной лестнице"

В Одесском городском совете произошли очередные кадровые изменения. На должность директора Департамента коммунальной собственности назначен Александр Ахмеров.

Об этом Новини.LIVE узнали из распоряжения Одесского городского головы.

Что известно об Александре Ахмерове

Родился в Одессе 26 августа 1976 года.

Образование: высшее, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, специальность "Инженер по компьютерным системам и сетям".

Трудовая деятельность:

С 1993 года по настоящее время — младший научный сотрудник НИИ физики Одесского национального университета им. И.И. Мечникова.

3 2010 по 2015 год занимал должность главы Одесской городской избирательной комиссии Одесской области.

С октября 2015 года — депутат Одесского областного совета VII созыва.

С 2010 года — член исполнительного комитета Одесского городского совета.

В октябре 2015 года избран депутатом Одесского облсовета седьмого созыва. Фракция "Доверяй делам".

Первый заместитель директора Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета.

В октябре 2020 года избран депутатом Одесского облсовета от партии "Доверяй делам".

1 февраля 2023 возглавил муниципальный департамент коммунальной собственности. Ранее занимал должность первого заместителя директора департамента и исполнял обязанности директора.

Кадровые изменения в Одессе

Это не первые кадровые изменения в одесской мэрии за последнее время. Недавно произошло перераспределение обязанностей среди заместителей председателя. Теперь куратором строительных вопросов будет Александр Филатов.

Кадровые перемены происходят не только в горсовете. После громкого коррупционного скандала и ареста заместителя Одесской ОВД Олега Муратова, его решили уволить с должности. Соответствующее распоряжение было подписано, 10 января. Кресло зама он занимал с 2020 года.

Напомним, прокуроры САП и НАБУ сообщили о подозрении трем участникам преступной организации, державшей под контролем Одесский городской совет. Так, подозрения получили: первый заместитель Труханова, исполняющий обязанности заместителя мэра — руководитель аппарата исполнительного комитета горсовета и заместитель главы города.