В Одессе сменился директор департамента коммунальной собственности

Департамент коммунальной собственности в Одессе окончательно возглавил Александр Ахмеров: что о нем известно
В Одесском городском совете произошли очередные кадровые изменения. На должность директора Департамента коммунальной собственности назначен Александр Ахмеров.
Об этом Новини.LIVE узнали из распоряжения Одесского городского головы.
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Что известно об Александре Ахмерове
Родился в Одессе 26 августа 1976 года.
Образование: высшее, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, специальность "Инженер по компьютерным системам и сетям".
Трудовая деятельность:
С 1993 года по настоящее время — младший научный сотрудник НИИ физики Одесского национального университета им. И.И. Мечникова.
3 2010 по 2015 год занимал должность главы Одесской городской избирательной комиссии Одесской области.
С октября 2015 года — депутат Одесского областного совета VII созыва.
С 2010 года — член исполнительного комитета Одесского городского совета.
В октябре 2015 года избран депутатом Одесского облсовета седьмого созыва. Фракция "Доверяй делам".
Первый заместитель директора Департамента коммунальной собственности Одесского городского совета.
В октябре 2020 года избран депутатом Одесского облсовета от партии "Доверяй делам".
1 февраля 2023 возглавил муниципальный департамент коммунальной собственности. Ранее занимал должность первого заместителя директора департамента и исполнял обязанности директора.
Кадровые изменения в Одессе
Это не первые кадровые изменения в одесской мэрии за последнее время. Недавно произошло перераспределение обязанностей среди заместителей председателя. Теперь куратором строительных вопросов будет Александр Филатов.
Кадровые перемены происходят не только в горсовете. После громкого коррупционного скандала и ареста заместителя Одесской ОВД Олега Муратова, его решили уволить с должности. Соответствующее распоряжение было подписано, 10 января. Кресло зама он занимал с 2020 года.
Напомним, прокуроры САП и НАБУ сообщили о подозрении трем участникам преступной организации, державшей под контролем Одесский городской совет. Так, подозрения получили: первый заместитель Труханова, исполняющий обязанности заместителя мэра — руководитель аппарата исполнительного комитета горсовета и заместитель главы города.