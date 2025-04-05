Російські кораблі у Чорному морі з ракетами "Калібр"

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок суботи, 5 квітня, росіяни знову вивели свій флот на чергування. Так у Чорному морі зафіксовано корабель з ракетами "Калібр". Також три ракетоносії перебувають у Середземному морі.

Про це у суботу, 5 квітня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Реклама

Читайте також:

Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ​​​​​​

Скільки ракетоносіїв напоготові

У Чорному морі перебуває один ворожий корабель, оснащений крилатими ракетами "Калібр". Загальний можливий залп — до чотирьох ракет.

У Середземному морі перебуває три російські кораблі, кожен з яких також є носієм "Калібрів". Загальний залп цих суден може досягати 26 ракет. Це створює постійну загрозу як для України, так і для країн-членів НАТО.

Водночас у Азовському морі ворожих кораблів наразі не зафіксовано.

Рух через Керченську протоку

Однак Росія продовжує активно використовувати Керченську протоку для логістики. За добу через неї пройшло 20 суден: 12 — у напрямку Чорного моря та 8 — до Азовського.

Крім того, Російська Федерація знову порушила Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на своїх суднах. Такі дії ускладнюють моніторинг та загрожують безпеці цивільного судноплавства.

Нагадаємо, окупанти вчора двічі обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок атак загинули 19 людей. Також Володимир Зеленський завив, що представники РФ їздили до США договорюватися за можливість отримати заморожені активи.