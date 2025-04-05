Российские корабли в Черном море с ракетами "Калибр"

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро субботы, 5 апреля, россияне снова вывели свой флот на дежурство. Так в Черном море зафиксирован корабль с ракетами "Калибр". Также три ракетоносителя находятся в Средиземном море.

Об этом в субботу, 5 апреля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько ракетоносителей наготове

В Черном море находится один вражеский корабль, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр". Общий возможный залп — до четырех ракет.

В Средиземном море находится три российских корабля, каждый из которых также является носителем "Калибров". Общий залп этих судов может достигать 26 ракет. Это создает постоянную угрозу как для Украины, так и для стран-членов НАТО.

В то же время в Азовском море вражеских кораблей пока не зафиксировано.

Движение через Керченский пролив

Однако Россия продолжает активно использовать Керченский пролив для логистики. За сутки через него прошло 20 судов: 12 — в направлении Черного моря и 8 - в Азовское.

Кроме того, Российская Федерация снова нарушила Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на своих судах. Такие действия затрудняют мониторинг и угрожают безопасности гражданского судоходства.

Напомним, оккупанты вчера дважды обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. В результате атак погибли 19 человек. Также Владимир Зеленский завил, что представители РФ ездили в США договариваться за возможность получить замороженные активы.