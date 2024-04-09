"Канатна дорога" в Одесі має бути безкоштовною для військовослужбовців — активіст зробив заяву

Канатна дорога в Одесі. Фото: Дем'ян Ганул

Військовослужбовці мають сплачувати за проїзд одеською "Канатною дорогою", хоча вона працює незалежно від наявності пасажирів у візках. На пільговий проїзд цим транспортом мають право лише діти.

Про це написав у соцмережі одеський активіст Дем'ян Ганул.

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Заява Ганула

За словами одеського активіста, власники "Канатної дороги" в Одесі та пляжу "Отрада" зневажливо ставляться до ветеранів та учасників бойових дій.

"Власники "Канатної дороги" та пляжу на "Отраді" не поважають учасників бойових дій та інвалідів війни. Почався теплий сезон, і запрацювала "Канатна дорога", яка крутить, незалежно від того, чи є у візках хтось. І от запитання: чому не зробити пільговий проїзд для наших воїнів та тих, хто проходить реабілітацію в Одесі?" — написав на своїй сторінці Дем'ян Ганул.

Турбота про військових

Активіст наголошує, що вартість проїзду становить 150 гривень лише в один бік і не змінюється від того, чи є людина учасником бойових дій, чи ні. Не всі учасники бойових дій можуть спуститися власними силами до моря, адже туди ведуть довгі сходи. Саме тому активіст пише, що для українських захисників проїзд "Канатною дорогою" має бути безплатним.

"Вимагаю негайно встановити безплатний проїзд для військових та ветеранів війни", — зазначає Дем'ян Ганул.

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