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"Канатная дорога" в Одессе должна быть бесплатной для военнослужащих — активист сделал заявление

9 апреля 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
"Канатная дорога" в Одессе должна быть бесплатной для военнослужащих — активист сделал заявление
Канатная дорога в Одессе. Фото: Демьян Ганул
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Военнослужащие должны платить за проезд по одесской "Канатной дороге", хотя она работает независимо от наличия пассажиров. На льготный проезд в этом транспорте имеют право только дети.

Об этом написал в соцсети одесский активист Демьян Ганул.

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Заявление Ганула

По словам одесского активиста, владельцы "Канатной дороги" в Одессе и пляжа "Отрада" пренебрежительно относятся к ветеранам и участникам боевых действий.

"Владельцы "Канатной дороги" и пляжа на "Отраде" не уважают участников боевых действий и инвалидов войны. Начался теплый сезон, и заработала "Канатная дорога", которая крутит, независимо от того, есть ли в колясках кто-то. И вот вопрос: почему не сделать" льготный проезд для наших воинов и тех, кто проходит реабилитацию в Одессе?" — написал на своей странице Демьян Ганул.

Забота о военных

Активист отмечает, что стоимость проезда составляет 150 гривен только в одну сторону и не меняется от того, является ли человек участником боевых действий или нет. Не все участники боевых действий могут спуститься собственными силами к морю, ведь туда ведет длинная лестница. Именно поэтому активист пишет, что для украинских защитников проезд по "Канатной дороге" должен быть бесплатным.

"Требую немедленно установить бесплатный проезд для военных и ветеранов войны", — отмечает Демьян Ганул.

Мы сообщали, что в Украине военнослужащие имеют право на оформление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Скидка предоставляется даже для проживающих в арендованном помещении при определенных условиях.

Ранее мы писали, что украинская логистическая компания "Новая почта" запустила социальную инициативу, призванную помочь бойцам Вооруженных сил Украины. Речь идет о проекте под названием "Шины рвутся в бой", в рамках которого каждый может отправить подержанные шины защитникам на фронт.

Одесса
военная помощь
Одесская область
ветераны
Демьян Ганул
льготы
военнослужащие
проезд

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