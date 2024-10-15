Ціна картоплі в Україні виросла - що буде далі з цінами на продукти

Вартість овочів на "Привозі". Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Протягом останніх кількох тижнів в Україні сильно зросли ціни на овочі та фрукти. Вартість кілограма картоплі перевалила за 30 гривень, а каструля борщу за новими цінами коштуватиме майже 300 гривень! Проте експерти наголошують, що до зими ціни можуть знову зрости.

Чи є передумови для зростання цін, про це журналісти Новини.LIVE поговорили з заступником голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Степаном Чернявським.

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Зростання цін

Росіяни окупували майже 20% родючої української землі. Ще 10% — непридатні для вирощування продуктів через наближеність до зони бойових дій та мінування. Саме тому вже третій рік наша країна відчуває певний дефіцит, що й провокує підвищення цін. Але експерти наголошують, що все це тимчасово в реаліях ринкової економіки.

"На жаль, зараз в нас така ціна на ту ж картоплю. Але це зараз вона 30, а в наступному році може коштувати навіть 5 гривень. І це стосується й інших овочів з борщового набору. Це пов'язано виключно з дефіцитом цієї продукції. Особливо ми з ним стикаємося саме перед зимою", — розповідає заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Степан Чернявський.

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Степан Чернявський. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас експерт наголошує на тому, що цього року Міністерство аграрної політики розробило базу продуктів, які є у надлишку, а які — в дефіциті. І вже потім давати фермерам задачі, які саме овочі або фрукти вирощувати в пріоритеті.

"Ця проблема була, мабуть, 30 років. А в такому реєстрі люди одразу бачитимуть, яка кількість і чого потрібна. Бо ми спочатку цибулю сіємо у великих кількостях, а тоді не знаємо, де її діти. А тієї ж картоплі не вистачає до весни", — додає політик.

Регулювання цін державою

Але такі ціни на продукти можуть бути виправданим з боку аграріїв. Як каже пан Чернявський, фермери вклали дуже багато сил та грошей, щоб виростити продукти, і ніхто не захоче працювати собі в мінус. І держава зі свого боку не регулюватиме ціни, щоб не "провокувати додаткові корупційні ризики".

"Я вважаю, що праця, якою займаються фермери, має стільки коштувати. І якщо хтось вважає, що держава має зменшити ціну, я готовий з ними посперечатися. Бо якщо комусь не подобається ціна, то хай сіють городи та вирощують самостійно овочі. Станом на зараз це єдине розв'язання проблеми", — вважає експерт в агросфері.

Степан Чернявський про позиції аграріїв. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Крім того, важливим моментом є те, що в умовах ринкових відносин, до яких наближається Україна, знизити ціну можливо тільки дотаціями з бюджету. А для цього потрібно гроші забрати з інших напрямків.

"У нас є два джерела виділення дотацій: податки та зменшення соціальних виплат. Я впевнений, що люди не готові платити більше. А 90% усіх грошей в нас йде зараз тільки на війну. Таким чином, на все інше залишається лише 10. Тому я вважаю, що це питання поки ми повинні поставити на паузу, сьогодні всім важко", — зазначає Степан Чернявський.

Підняття податків

Попри те, що підняття податків сильно вдарить по гаманцях українців, воно насправді необхідне. В першу чергу — для забезпечення фронту. Пан Чернявський наголошує, що підприємці розуміють, наскільки це важливо. Але вони не можуть не підіймати ціни, щоб "не втратити бізнес".

"Якщо не підняти податки, ми не зможемо годувати та одягати наших воїнів. І ворог прийде до нас просто завтра. І вже буде неважливо, платимо ми їх чи не платимо. Тому сьогодні ми вимушені це робити. Пріоритети сьогодні — перемога та забезпечення фронту", — каже нардеп.

Нардеп про підняття податків. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Варто зазначити, що агросектор у період війни є однією з галузей, яка утримує економіку Україна на плаву. І фермери в надскладних умовах продовжують вирощувати овочі, фрукти та зерно не тільки для внутрішнього ринку, а й на експорт.

Підтримка українських аграріїв

Сьогодні українські аграрії отримують велику підтримку як від держави, так і від європейських партнерів. За словами політика, вже під час війни депутати ухвалили закон про державний аграрний реєстр, який передбачає прозорі умови для отримання грантів та кредитів.

"Все дуже просто: потрібно зареєструватися в ДАР та обрати програму для себе. Ми в реєстрі навіть залишили на цей та на наступний роки програму 5-7-9, якою користується практично кожен аграрій та вже звик до неї", — розповідає пан Чернявський.

Степан Чернявський про допомогу аграріям. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також частина допомоги надходить від міжнародних партнерів. Переважно вони зосереджені на дрібному та середньому бізнесу, який активно розвивається.

Скасування економічного бронювання

Кабмін поставив на паузу економічне бронювання, що сильно вдарило по аграріях, зокрема Одещини. Адже специфіка нашого регіону передбачає пересування транзитною зоною через Молдову. А це заборонено чоловікам призовного віку. Тож, як розповідає нардеп, керівникам фермерства доводиться власноруч керувати трактором у полі через нестачу рук.

"Колись вони їздили полями та перевіряли роботу. А зараз в першій половині дня самі сідають за трактор, а подекуди навіть за комбайн, згадуючи часи, як вони починали. Бо в них є мета — працювати та наближати перемогу", — підкреслює Степан Чернявський.

Політик про скасування економічного бронювання. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Жінки в агросекторі

Завдяки новітнім технологіям та автоматизації багато робіт стали доступними для жінок. Наразі тривають спеціальні навчальні програми, які дали вже перші результати, і жінки вже сіли за кермо трактора.

"Наші дівчата через війну мали опанувати нові для себе професії. Але я думаю, що всі вони пішли добровільно. І після перемоги чоловіки скажуть їм дякую, що замінили їх у такі важкі для країни часи", — додає політик.

Допомога фермерам з окупованих територій

Через війну тисячі аграріїв були вимушені покинути свою справу та виїхати з окупованих території. Проте у багатьох залишилися кредити на розширення бізнесу, який знищили або забрали росіяни. Пан Чернявський розповідає, що сьогодні у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт для відтермінування або скасування цих кредитів.

"Ми багато працювали над цим проєктом, і впевнений, що всі проголосують за нього. І це дійсно нагальна проблема. Бо людина брала кредит, будувала власну справу. Фермер, наприклад, якийсь склад побудував або купив трактор, а росіяни його забрали або окупували. Він приїхав в Київ, а кредит залишився. Держава повинна брати на себе всі ці витрати. Це буде справедливо", — вважає Степан Чернявський.

Степан Чернявський про допомогу аграріям з окупованих територій. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Крім того, політик зазначає, що у найшвидші терміни ухвалити цей закон вдасться вже до Нового року. Бо це в пріоритетах не тільки самих аграріїв, а й держави.

Люди вибирають продукти на ринку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Наша держава стикається з багатьма проблемами, які сильно бʼють по багатьох секторах. Аграрії не стали винятком, адже ворог намагається випалити наші поля, знищити склади з зерном та городиною. Але українці за майже три роки довели, що їх не зламають ці залякування.

Нагадаємо, у вересні споживча інфляція в Україні прискорилася до 1,7%. Від початку року ціни підвищилися на 6,5%.

Ми також писали, що в Україні 2024 рік виявився вкрай неврожайним на картоплю через несприятливу погоду. Через це ціни на цей популярний серед населення овоч в рази вищі, ніж 2023 року.