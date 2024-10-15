Цена картофеля в Украине выросла – что будет дальше с ценами на продукты

Стоимость овощей на "Привозе". Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В последние несколько недель в Украине сильно выросли цены на овощи и фрукты. Стоимость килограмма картофеля перевалила за 30 гривен, а кастрюля борща по новым ценам обойдется почти в 300 гривен! Однако эксперты подчеркивают, что к зиме цены могут снова вырасти.

Есть ли предпосылки для роста цен, об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с заместителем председателя Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Степаном Чернявским.

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Рост цен

Россияне оккупировали почти 20% плодородной украинской земли. Еще 10% непригодны для выращивания продуктов из-за приближенности к зоне боевых действий и минирования. Поэтому уже третий год наша страна испытывает определенный дефицит, что и провоцирует повышение цен. Но эксперты подчеркивают, что это все временно в реалиях рыночной экономики.

"К сожалению, сейчас у нас такая цена на тот же картофель. Но это сейчас он 30, а в следующем году может стоить даже 5 гривен. И это касается и других овощей из борщового набора. Это связано исключительно с дефицитом этой продукции. Особенно мы с ним сталкиваемся именно перед зимой", — рассказывает заместитель председателя Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Степан Чернявский.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Степан Чернявский. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время эксперт отмечает, что в этом году Министерство аграрной политики разработало базу продуктов, что есть в избытке, а что — в дефиците. И уже потом давать фермерам задачи, какие овощи или фрукты выращивать в приоритете.

"Эта проблема была, наверное, 30 лет. А в таком реестре люди будут сразу видеть, какое количество и чего нужно. Потому что мы сначала лук сеем в больших количествах, а тогда не знаем, где его дети. А того же картофеля не хватает до весны", — добавляет политик.

Регулирование цен государством

Но такие цены на продукты могут быть оправданы со стороны аграриев. Как говорит Чернявский, фермеры вложили очень много сил и денег, чтобы вырастить продукты, и никто не захочет работать себе в минус. И государство со своей стороны не будет регулировать эти цены, чтобы не "провоцировать дополнительных коррупционных рисков".

"Я считаю, что труд, которым занимаются фермеры, должен столько стоить. И если кто-то считает, что государство должно снизить цену, я готов с ними поспорить. Потому что если кому-то не нравится цена, то пусть сажают огороды и выращивают самостоятельно овощи. По состоянию на сейчас это единственное решение проблемы", — считает эксперт в агросфере.

Степан Чернявский о позициях аграриев. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Кроме того, важным моментом является то, что в условиях рыночных отношений, к которым стремится Украина, снизить цену можно только дотациями из бюджета. А для этого нужно деньги забрать с других направлений.

"У нас есть два источника выделения дотаций: налоги и уменьшение социальных выплат. Я уверен, что люди не готовы платить больше. А 90% всех денег у нас идет сейчас только на войну. Таким образом, на все остальное остается только 10. Поэтому я считаю, что этот вопрос пока мы должны поставить на паузу, сегодня всем тяжело", — отмечает Степан Чернявский.

Поднятие налогов

Несмотря на то, что поднятие налогов сильно ударит по кошелькам украинцев, оно действительно необходимо. В первую очередь — для обеспечения фронта. Господин Чернявский отмечает, что предприниматели понимают, насколько это важно. Но они не могут не поднимать цены, чтобы "не потерять бизнес".

"Если не поднять налоги, мы не сможем кормить и одевать наших воинов. И враг придет к нам просто завтра. И уже будет неважно, платим ли мы их или не платим. Поэтому сегодня мы вынуждены это делать. Приоритеты сегодня — победа и обеспечение фронта", — говорит нардеп.

Нардеп о поднятии налогов. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Следует отметить, что агросектор в период войны является одной из отраслей, которая удерживает экономику Украины на плаву. И фермеры в сверхсложных условиях продолжают выращивать овощи, фрукты и зерно не только для внутреннего рынка, но и для экспорта.

Поддержка украинских аграриев

Сегодня украинские аграрии получают большую поддержку как от государства, так и от европейских партнеров. По словам политика, уже во время войны депутаты приняли закон о государственном аграрном реестре, предусматривающий прозрачные условия для получения грантов и кредитов.

"Все очень просто: нужно зарегистрироваться в ГАР и выбрать программу для себя. Мы в реестре даже оставили на этот и на следующие годы программу 5-7-9, которой пользуется практически каждый аграрий и уже привык к ней", — рассказывает Чернявский.

Степан Чернявский о помощи аграриям. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также часть помощи поступает от международных партнеров. Преимущественно они сосредоточены на активно развивающемся мелком и среднем бизнесе.

Отмена экономичного бронирования

Кабмин поставил на паузу сильное ударившее по аграриям экономическое бронирование, в частности, Одесчины. Ведь специфика нашего региона предполагает передвижение по транзитной зоне через Молдову. А это запрещено мужчинам призывного возраста. Так, рассказывает нардеп, руководителям фермерств приходится собственноручно управлять трактором в поле из-за нехватки рук.

"Когда-то они ездили по полям и проверяли работу. А сейчас в первой половине дня сами садятся за трактор, а иногда даже за комбайн, вспоминая времена, когда они начинали. Потому что у них есть цель — работать и приближать победу", — подчеркивает Степан Чернявский.

Политик об отмене экономического бронирования. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Женщины в агросекторе

Благодаря новейшим технологиям и автоматизации многие работы стали доступны для женщин. Сейчас продолжаются специальные учебные программы, которые дали первые результаты, и женщины уже сели за руль трактора.

"Наши девушки из-за войны должны были овладеть новыми для себя профессиями. Но я думаю, что все они пошли добровольно. И после победы мужчины скажут им спасибо, что заменили их в такие трудные для страны времена", — добавляет политик.

Помощь фермерам с оккупированных территорий

Из-за войны тысячи аграриев были вынуждены покинуть свое дело и уехать с оккупированных территорий. Однако у многих остались кредиты на расширение бизнеса, уничтоженного или забранного россиянами. Господин Чернявский рассказывает, что сегодня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект для отсрочки или отмены этих кредитов.

"Мы много работали над этим проектом и уверены, что все проголосуют за него. И это действительно неотложная проблема. Потому что человек брал кредит, строил собственное дело. Фермер, например, какой-то склад построил или купил трактор, а россияне его забрали или оккупировали. Он приехал в Киев, а кредит остался. Государство должно брать на себя все эти расходы", — считает Степан Чернявский.

Степан Чернявский о помощи аграриям с оккупированных территорий. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Кроме того, политик отмечает, что в кратчайшие сроки принять этот закон удастся уже к Новому году. Ибо это в приоритетах не только самих аграриев, но и государства.

Люди выбирают продукты на рынке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Наше государство сталкивается со многими проблемами, которые сильно сказываются на многих секторах. Аграрии не стали исключением, ведь враг пытается выжечь наши поля, уничтожить склады с зерном и овощами. Но украинцы почти за три года доказали, что их не сломают эти запугивания.

Напомним, в сентябре потребительская инфляция в Украине ускорилась до 1,7%. С начала года цены повысились на 6,5%.

Мы также писали, что в Украине 2024 год оказался крайне неурожайным на картофель из-за неблагоприятной погоды. Поэтому цены на этот популярный среди населения овощ в разы выше, чем в 2023 году.