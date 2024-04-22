Песах 2024 в Одесі - паління квасної їжі, як відбувається підготовка до свята

Рабин читає молитву біля вогнища. Фото: Новини.LIVE

Ортодоксальна спільнота Одеси цьогоріч готується до святкування Песаху. Традиційно напередодні семиденного посту євреї спалюють усю їжу, яка містить злаки. У такий спосіб народ віддає данину предкам, які вийшли з Ізраїлю в сорокаденну подорож пустелею.

Журналісти Новини.LIVE побували на церемонії та дізналися усі нюанси.

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Обряд викупу первістка

Цього року переддень Песаха збігся з церемонією Підьон-га-бен з викупу першого хлопчика, який народився у матері, адже він від народження має певний духовний статус. Це повʼязано з традицією, коли новонароджені євреї належали Єгипетському царю. Але кожна дитина мала можливість викупити себе та жити вільно.

"Викуп здійснювався за 100 грамів срібла. І я себе так само викуповував. Цього року ця традиція збіглася зі святом Песаху, а Песах — це данина памʼяті виходу з Єгипту. І дуже символічно, що саме сьогодні я здійснив викуп", — розповів член єврейської спільноти Сергій Рябов.

Сергій провів обряд викупу первістка. Фото: Новини.LIVE

Мінори біля молитовного місця юдеїв. Фото: Новини.LIVE

Срефат Хамец напередодні Песаху

Юдеї перед одним з найголовнішим своїх свят — Песахом традиційно спалюють усю квасну їжу, яка є в оселі, та проводять генеральне прибирання. Це потрібно для того, аби не залишилося жодної злакової крихти у будинку. Так стародавній народ згадує предків, які вийшли з Єгипту у пошуку землі обітованої та мали з собою лише пісний хліб (мацу).

"Ми дуже ретельно ставимося до таких речей, як підготування до Песаха, бо ми маємо переконатися в тому, що наше помешкання, наша оселя повністю вичищена від будь-яких навіть хлібних крихт. Тому навіть є така традиція після загальної, значного і генерального прибирання брати пір'ячко і прибирати з ним. І в тому числі є така гра з дітьми, коли батьки беруть шматочки хліба, їх десь по квартирі ховають, а діти мають їх знайти. Таким чином, вони також в такій ігровій формі долучаються до цього процесу", — додав член спільноти Ігор Окс.

Член єврейської спільноти Ігор Окс. Фото: Новини.LIVE

Євреї на молитовній службі. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що євреї досить ретельно ставляться до того, які продукти необхідно на час Песаху вилучити зі свого раціону. Традиційно усю заборонену їжу спалюють, але у сучасному світі їх можна продати не євреям або віддати нужденним.

"Ми робимо все, щоб у нас вдома на ці вісім днів нічого червоного не було. Маленькі порції ми спалювали, решту хорошу ми продали не євреям. Тепер у нас вдома чисті продукти, немає квасних, тільки маца, вино, фрукти, овочі, м'ясо в пам'ять про те, як єврей виходив з Єгипту і в цей час вони не встигли готувати собі нормально хліб — вони їли мацу. Ми впевнені, що це не лише історія. Це речі, які живуть з нами сьогодні", — підсумував головний рабин Одеси Авраам Вольф.

Головний рабин Одеси Авраам Вольф. Фото: Новини.LIVE

Церемонія паління квасної їжі. Фото: Новини.LIVE

Євреї — народ, який привів у світ свободу та право на існування поза неволею загарбників. Сьогодні цей народ став у боротьбі з агресором на бік України, адже за нею правда і перемога.