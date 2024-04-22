Песах 2024 в Одессе – курение квасной пищи, как происходит подготовка к празднику

Раввин читает молитву у костра. Фото: Новини.LIVE

Ортодоксальное сообщество Одессы готовится к празднованию Песаха. Традиционно в преддверии семидневного поста евреи сжигают всю пищу, содержащую злаки. Таким образом народ отдает дань предкам, вышедшим из Израиля в сорокадневное путешествие по пустыне.

Журналисты Новини.LIVE побывали на церемонии и узнали все нюансы.

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Обряд выкупа первенца

В этом году канун Песаха совпал с церемонией Пидьен-а-бен по выкупу первого мальчика, родившегося у матери, ведь он с рождения имеет определенный духовный статус. Это связано с традицией, когда новорожденные евреи принадлежали Египетскому царю. Но у каждого ребенка была возможность выкупить себя и жить свободно.

"Выкуп осуществлялся за 100 граммов серебра. И я себя так же выкупал. В этом году эта традиция совпала с праздником Песаха, а Песах — это дань памяти выхода из Египта. И очень символично, что именно сегодня я совершил выкуп", — рассказал член еврейской общины Сергей Рябов.

Сергей провел обряд выкупа первенца. Фото: Новини.LIVE

Миноры около молитвенного места иудеев. Фото: Новини.LIVE

Срефат Хамец накануне Песаха

Иудеи перед одним из самых главных своих праздников — Песахом традиционно сжигают всю квасную пищу, которая есть в доме, и проводят генеральную уборку. Это нужно для того, чтобы не осталось ни одной злаковой крошки в доме. Так древний народ вспоминает предков, которые вышли из Египта в поиске обетованной земли и имели с собой только постный хлеб (мацу).

"Мы очень тщательно относимся к таким вещам, как подготовка к Песаху, потому что мы должны убедиться в том, что наше жилье, наш дом полностью вычищен от любых, даже хлебных крошек. Поэтому даже есть такая традиция после общей генеральной уборки брать перышко и убирать с ним. И в том числе есть такая игра с детьми, когда родители берут кусочки хлеба, их где-то по квартире прячут, а дети должны их найти", — добавил член общины Игорь Окс.

Член еврейской общины Игорь Окс. Фото: Новини.LIVE

Евреи на молитвенной службе. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что евреи достаточно тщательно относятся к тому, какие продукты необходимо на время Песаху изъять из рациона. Традиционно всю запретную пищу сжигают, но в современном мире их можно продать не евреям или отдать нуждающимся.

"Мы делаем все, чтобы у нас дома на эти восемь дней ничего дрожжевого не было. Маленькие порции мы сжигали, остальные хорошие мы продали не евреям. Теперь у нас дома чистые продукты, нет дрожжевых, только маца, вино, фрукты, овощи, мясо в память о том, как еврей выходил из Египта, и в это время они не успели готовить себе нормально хлеб — они ели мацу", — подытожил главный раввин Одессы Авраам Вольф.

Главный раввин Одессы Авраам Вольф. Фото: Новини.LIVE

Церемония сжигания дрожжевой пищи. Фото: Новини.LIVE

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