Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 31 липня

Жінка говорить телефоном. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 31 липня, небо в Одесі цілий день буде вкрите хмарами. Проте опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Весь день зберігатиметься хмарна погода.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 2-5 м/с.

Температура вночі 22-23 °С, вдень 24-27 °С.

Температура морської води 20-21 °С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 65%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Майже на всій території області буде хмарна погода.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 4-11 м/с.

Температура вночі 14-21 °С, вдень 26-34 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

У понеділок, 31 липня, в більшості областей України очікуються невеликі дощі. Температура повітря підійматиметься до 30°C.