Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 31 липня

Хмари повертаються: якою буде погода в Одесі в останній день липня
31 липня 2023 06:45
Жінка говорить телефоном. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 31 липня, небо в Одесі цілий день буде вкрите хмарами. Проте опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Весь день зберігатиметься хмарна погода.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 2-5 м/с.
- Температура вночі 22-23 °С, вдень 24-27 °С.
- Температура морської води 20-21 °С.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 65%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Майже на всій території області буде хмарна погода.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 4-11 м/с.
- Температура вночі 14-21 °С, вдень 26-34 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У понеділок, 31 липня, в більшості областей України очікуються невеликі дощі. Температура повітря підійматиметься до 30°C.