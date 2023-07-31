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Хмари повертаються: якою буде погода в Одесі в останній день липня

31 липня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 31 липня
Жінка говорить телефоном. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 31 липня, небо в Одесі цілий день буде вкрите хмарами. Проте опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Весь день зберігатиметься хмарна погода.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 2-5 м/с.
  • Температура вночі 22-23 °С, вдень 24-27 °С.
  • Температура морської води 20-21 °С.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 65%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Майже на всій території області буде хмарна погода.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 4-11 м/с.
  • Температура вночі 14-21 °С, вдень 26-34 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

У понеділок, 31 липня, в більшості областей України очікуються невеликі дощі. Температура повітря підійматиметься до 30°C.

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