Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 июля.

Тучи возвращаются: какой будет погода в Одессе в последний день июля
31 июля 2023 06:45
Женщина говорит по телефону. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 31 июля, небо в Одессе будет облачным. Однако осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Ночью будет идти дождь.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 2-5 м/с.
- Температура ночью 22-23°С, днем 24-27°С.
- Температура морской воды 20–21 °С.
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 65%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Почти на всей территории области будет облачная погода.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 4-11 м/с.
- Температура ночью 14-21°С, днем 26-34°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
В понедельник, 31 июля, в большинстве областей Украины ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха будет подниматься до 30°C.