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Тучи возвращаются: какой будет погода в Одессе в последний день июля

31 июля 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 июля.
Женщина говорит по телефону. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 31 июля, небо в Одессе будет облачным. Однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Ночью будет идти дождь.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 2-5 м/с.
  • Температура ночью 22-23°С, днем ​​24-27°С.
  • Температура морской воды 20–21 °С.
  • Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
  • Влажность — 65%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Почти на всей территории области будет облачная погода.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 4-11 м/с.
  • Температура ночью 14-21°С, днем ​​26-34°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В понедельник, 31 июля, в большинстве областей Украины ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха будет подниматься до 30°C.

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