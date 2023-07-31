Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 июля.

Женщина говорит по телефону. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 31 июля, небо в Одессе будет облачным. Однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночью будет идти дождь.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 2-5 м/с.

Температура ночью 22-23°С, днем ​​24-27°С.

Температура морской воды 20–21 °С.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 65%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Почти на всей территории области будет облачная погода.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 4-11 м/с.

Температура ночью 14-21°С, днем ​​26-34°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В понедельник, 31 июля, в большинстве областей Украины ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха будет подниматься до 30°C.