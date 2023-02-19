Погода в Одесі та області 19 лютого: детальний прогноз

Детальний прогноз погоди в Одесі та області

Погода останнього вихідного не радуватиме одеситів сонцем, але прогулянка на свіжому повітрі буде без парасольки, хоча підстрахуватись варто. Сьогодні, 19 лютого, дощ пройде вночі, але протягом дня опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці помірний дощ. Вітер західний, 9-14 м/с.Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 10-12°С тепла.

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями. Вночі та вранці помірний дощ. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура вночі 2-7°М тепла, вдень 8-13°С тепла, місцями до 16°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці димка, видимість 1-2 км.

Проноз погоди в Україні

За словами синоптикині Наталки Діденко, атмосферний фронт зараз пішов у східному напрямку — поніс дощі та мокрий сніг. Та опади слід чекати на по всій країні.

“Сьогодні в Україні опади очікуються на півдні та заході, решта території - у сухому повітрі. Похолоднішає в понеділок на 2-5 градусів.У Києві 19-го лютого без опадів, вдень лише +4 градуси”, — написала Наталка Діденко.

Народний прогноз погоди

Сьогодні,19 лютого відзначається день пам'яті преподобного Вукола Смирнського. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. А на самі морози вказувала вода у колодязях: якщо вона піднімається, то слід чекати на морозну погоду. Також морози віщував північний вітер і зозуля, яка кукує на сухому дереві.