Погода в Одессе и области 19 февраля: подробный прогноз

Облачно, но без осадков: какой будет погода в Одессе и области сегодня
Погода в последний выходной не будет радовать одесситов солнцем, но прогулка на свежем воздухе будет без зонтика, хотя подстраховаться стоит. Сегодня, 19 февраля, дождь пройдет ночью, но в течение дня осадки не ожидаются.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе
Облачно с прояснениями. Ночью и утром кратковременный дождь. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 5-7°С тепла, днем 10-12°С тепла.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Ночью и утром кратковременный дождь. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-7°М тепла, днем 8-13°С, местами до 16°С тепла. На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Плут погоды в Украине
По словам синоптикини Наталки Диденко , атмосферный фронт сейчас пошел в восточном направлении - понес дожди и мокрый снег. Но осадки следует ожидать по всей стране.
“Сегодня в Украине осадки ожидаются на юге и западе, остальная территория - в сухом воздухе. Похолодает в понедельник на 2-5 градусов. В Киеве 19 февраля без осадков, днем всего +4 градуса” , - написала Наталья Диденко.
Народный прогноз погоды
Сегодня, 19 февраля, отмечается день памяти преподобного Укола Смирнского. Наши предки заметили, если в этот день ожидается дождь, то зима будет холодной. А на самые морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ожидать морозной погоды. Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, кукующая на сухом дереве.