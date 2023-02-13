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Хмарно, але без опадів: якою буде погода в Одесі в понеділок

13 лютого 2023 07:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Сьогодні, 13 лютого, в Одесі буде хмарно, зате без опадів.
Краще вдягатись тепліше
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 13 лютого, синоптики прогнозують хмарний день без значних опадів. На початку робочого тижня стовпчик термометра ще не рватиметься вгору, проте згодом відчуватиметься весна.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність. Невеликі опади. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 3-5°С тепла.

Погода в Одеській області 

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 3-8°С морозу, вдень 2-7°С тепла.

До України йде потепління

Синоптикиня Наталя Діденко каже, що потроху до України приходить весна. Втім, очікувати різкого потепління не варто.

"Вночі з 12-го лютого в Україні буде морозно, -4-11 градусів. Але вдень у понеділок потепліє до відлиги, хіба на північному сході очікується десь в межах 0-3 градусів морозу", — зазначає синоптикиня.

Також у повідомленні додається, що вітер в Україні й далі з поривами сильними, західний, північно-західний. Сніг, мокрий сніг кружлятиме зненацька, періодично, у південній частині буде переважно без опадів.

Народний прогноз погоди 

Наші пращури помітили: якщо вдень 13 лютого з’явиться іній, то снігу в ніч на 14-е не буде, а якщо сніг все ж випадав, готувались до відлиги. Якщо цього дня посилювався вітер, вважалось, що він буде ставати все сильнішим, поки не перетвориться на буран.

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