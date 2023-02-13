Сегодня, 13 февраля, в Одессе будет облачно, но без осадков.

Облачно, но без осадков: какой будет погода в Одессе в понедельник
Сегодня, 13 февраля, синоптики прогнозируют облачный день без существенных осадков. В начале рабочей недели столбик термометра еще не будет рваться вверх, однако впоследствии ощущается весна.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе
Облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Ночью и утром гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 3-5°С тепла.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 3-8°С мороза, днем 2-7°С тепла.
В Украину идет потепление
Синоптик Наталья Диденко говорит, что понемногу в Украину приходит весна. Впрочем, ожидать резкого потепления не стоит.
"Ночью с 12 февраля в Украине будет морозно, -4-11 градусов. Но днем в понедельник потеплеет до оттепели, разве на северо-востоке ожидается где-то в пределах 0-3 градусов мороза", — отмечает синоптик.
Также в сообщении добавляется, что ветер в Украине и дальше с сильными порывами, западный, северо-западный. Снег, мокрый снег будет кружиться врасплох, периодически, в южной части будет преимущественно без осадков.
Народный прогноз погоды
Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. Если в этот день усиливался ветер, то считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не превратится в буран.