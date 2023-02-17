Погода в Одесі та області 17 лютого: детальний прогноз

Хмарно, але тепло: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
Після важкого робочого тижня найкращий спосіб зняти стрес це прогулянка на свіжому повітрі. Сьогодні, 17 лютого, погода сприятиме такому відпочинку.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Синоптики повідомляють, що день має пройти без опадів. Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°С, вдень 8-10°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області слід чекати на мінливу хмарність. День також має пройти без опадів. Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 6-11°С тепла. На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У п'ятницю, 17 лютого, в Україні очікується морозна погода. При цьому українцям варто підготуватись до мокрого снігу з дощами. Мокрий сніг очікується на південному заході, Донеччині та Запоріжжі. Подекуди мокрий сніг пройде в північних областях. Дощ очікується у західному регіоні. У центральних областях, більшості східних та південної частини України — без опадів.
Погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням. Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається.