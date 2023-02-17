Погода в Одессе и области 17 февраля: подробный прогноз

Подробный прогноз погоды в Одессе и области.

После тяжелой рабочей недели лучший способ снять стресс — это прогулка на свежем воздухе. Сегодня, 17 февраля, погода будет способствовать такому отдыху.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня ожидается облачность с прояснениями. Синоптики сообщают, что день должен пройти без осадков. Ветер юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°С, днем 8-10°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области следует ожидать переменную облачность. День также должен пройти без осадков. Ветер юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 6-11°С тепла. На автодорогах области видимость добра.

Погода в Украине

В пятницу, 17 февраля, в Украине ожидается морозная погода. При этом украинцам следует подготовиться к мокрому снегу с дождями. Мокрый снег ожидается на юго-западе, Донбассе и Запорожье. Временами мокрый снег пройдет в северных областях. Дождь ожидается в западном регионе. В центральных областях, большинстве восточных и южной части Украины без осадков.

Погода в Украине уже скоро начнет снова радовать украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением. В этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится.