Погода в Одесі та області 28 лютого

Детальний прогноз погоди

Сьогодні, 28 лютого, погода буде похмурою. Також в ночі синоптики прогнозують морози.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні очікується хмарна погода. Синоптики повідомляють, що вночі може піти невеликий дощ, однак вдень буде без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 6-8°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області

В області слід чекати на мінливу хмарність. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 5-10°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Україні

Тим часом погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням. Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається.