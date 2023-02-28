Погода в Одесі та області 28 лютого

Хмарно та морозно: якою буде погода в Одесі та області в останній день зими
Сьогодні, 28 лютого, погода буде похмурою. Також в ночі синоптики прогнозують морози.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні очікується хмарна погода. Синоптики повідомляють, що вночі може піти невеликий дощ, однак вдень буде без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 6-8°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області слід чекати на мінливу хмарність. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 5-10°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
Тим часом погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням. Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається.