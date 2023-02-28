Погода в Одессе и области 28 февраля

Облачно и морозно: какой будет погода в Одессе и области в последний день зимы
Сегодня, 28 февраля, погода будет пасмурной. Также ночью синоптики прогнозируют морозы.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
-
SpaceX представила новое поколение спутников Starlink: чем они особенны
-
США пригрозили Китаю последствиями из-за поставок оружия в рф
-
Российские силы внедряют новую тактику нападения, чтобы компенсировать потери, — ISW
-
Павелко допустил возвращение болельщиков на трибуны стадионов в УПЛ
-
ВСУ готовятся к контрнаступлению: в ISW назвали сроки
-
Назначение субсидии при наличии долгов за коммуналку: в ПФУ указали на важные нюансы
-
Зачем кремль заговорил о возможном распаде россии: объяснение ISW
-
ВСУ за сутки уничтожили 11 иранских ударніх дронов, — Генштаб
-
Мэр Белгорода заявил о налетах беспилотников на жилые кварталы, один из них залетел в квартиру
-
Церемония награждения ФИФА The Best: кто стал лучшим игроком и тренером года
Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня ожидается дождь. Синоптики сообщают, что ночью может пойти небольшой дождь, однако днем будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области следует ожидать переменную облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 5-10°С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
Между тем погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением. В этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится.