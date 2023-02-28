Погода в Одессе и области 28 февраля

Подробный прогноз погоды

Сегодня, 28 февраля, погода будет пасмурной. Также ночью синоптики прогнозируют морозы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня ожидается дождь. Синоптики сообщают, что ночью может пойти небольшой дождь, однако днем будет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 6-8°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В области следует ожидать переменную облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 5-10°С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине

Между тем погода в Украине уже в скором времени начнет снова радовать украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля, март придет в нашу страну с еще большим потеплением. В этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится.